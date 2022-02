13:52 - 10/02/2022

“L’attore trentino ripercorre in questo monologo alcuni suoi “cavalli di battaglia” del repertorio di numerosi anni di carriera, come a mettere una sorta di bandierina sul percorso teatrale in questi ultimi due anni complicati, per poi ricominciare da questo punto con novità in lavorazione per le stagioni future”.

MARIO CAGOL IN SCENA CON “RICOMINCIAMO DA UN SORRISO”

TEATRO SAN GOTTARDO, MEZZOCORONA

SABATO 12 FEBBRAIO ORE 20,45