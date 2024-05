CAMPOBASE (SEZIONE GIOVANILE) * COMUNALI ROVERETO (TN) * «SOSTENIAMO LA CANDIDATURA DI ASYA E FEDERICA, PER UNA VISIONE PIÙ APERTA»

10.46 - mercoledì 22 maggio 2024

La sezione giovanile di Campobase segue con interesse e coinvolgimento le prossime elezioni comunali che si terranno a Rovereto domenica 26 maggio e supporta con convinzione le due giovani candidate Federica Iob e Asya Verdoliva. Siamo convinti che la Politica sia un importante mezzo per poter cambiare la vita delle persone e invitiamo tutti a partecipare al futuro della città, esprimendo una delle forme di libertà individuale più importante: il voto.

Come gruppo, crediamo nella necessità di essere attori protagonisti delle compagini sociali attraverso un impegno concreto e attivo. Il nostro obiettivo è contribuire al dibattito pubblico e politico con la nostra visione del futuro. In questa cornice, la sezione appoggia con forza le due candidature giovanili. Da una parte, ci deve essere una Comunità che ha la lungimiranza di investire, ascoltare e dare fiducia alle nuove generazioni per costruire davvero un futuro che sia migliore rispetto a chi ci ha preceduto; dall’altra, è altrettanto determinante che i giovani abbiano il coraggio e la volontà di mettersi in gioco, aiutati e guidati dal senso del dovere e da responsabilità verso il bene comune.

Riteniamo che i giovani possano portare una visione più aperta e dotata di quel senso di utopia che dovrebbe orientare l’agire politico. Sappiamo però, con grande senso di responsabilità, l’importanza del compito che è chiamato a svolgere chi si candida e chi viene scelto per amministrare il proprio Comune. Sosteniamo quindi la candidatura di Asya e Federica: due persone che sanno sicuramente coniugare le due cose al meglio. Due persone che possono declinare il loro sguardo giovane a servizio della città di Rovereto.

Nell’augurare un risultato positivo per la lista di Campobase e per tutta la coalizione guidata dalla candidata sindaca Giulia Robol, auspichiamo anche che le elezioni di Rovereto possano essere l’inizio di un lungo cammino che riporti la politica trentina al saper governare. Se il centrodestra punta tutto sul (presunto) accordo fra il proprio candidato e la giunta provinciale, l’alleanza democratica autonomista punta invece con decisione su persone serie che hanno una visione alta e concreta del bene comune.

Sezione giovanile di Campobase