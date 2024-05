PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: «SITUAZIONE 22 MAGGIO ORE 9.30, CHIUSE MOLTE STRADE DEL TERRITORIO»

10.21 - mercoledì 22 maggio 2024

Maltempo, la situazione delle strade provinciali. Nella giornata di ieri, come previsto, si sono registrate precipitazioni importanti in Trentino, che sono state abbondanti in particolare nella zona sudorientale della provincia. Il maltempo ha avuto effetti anche sulle vie di comunicazione. Di seguito la situazione relativa alla rete stradale di competenza provinciale riferita alle ore 09:30 di oggi, 22 maggio 2024, comunicata dal Servizio Gestione strade della Provincia.

Ufficio Gestione Zona Est

Al momento non si segnalano particolari problematiche sulle strade dei settori di competenza

Ufficio Gestione Zona Centro

CHIUSA SS 350 di Folgaria – Val d’Astico, da loc. Buse al confine provinciale, a titolo precauzionale per la sicurezza della circolazione stradale almeno fino alle ore 7.00 di domani giovedì 23 maggio 2024. In corso lavori di protezione della sede stradale.

CHIUSA SS 349 Val d’Assa – Pedemontana Costo, al km 17,400 a monte di loc. Pian dei Pradi, per dilavamento materiale in carreggiata. Transito deviato su strada comunale per i soli veicoli leggeri.

CHIUSA SP 228 Levico – Novaledo, al km 0,800 circa, in prossimità del segnale di delimitazione del centro abitato di Pergine Valsugana, causa smottamento.

CHIUSA SP 108 della Valle di Centa, tra il km 1,770 e il km 2,100 a valle dell’abitato di Centa San Nicolò, per dilavamento materiale da cantiere a monte della strada provinciale.

CHIUSA SP 135 Sinistra Fersina, al km 10,000 circa in loc Maso Filzerhof (2 km a monte dell’abitato di San Felice – comune di Fierozzo), per dilavamento materiale dal versante di monte della strada provinciale.

CHIUSA SP 12 di Vignola Falesina, al km 3,600 per caduta sassi e al km 5,200 per smottamento.

CHIUSA SP 233 di Roveda al km 3,000 circa per smottamento.

CHIUSA SS 12 dell’Abetone e del Brennero in prossimità dell’abitato di Peri in provincia di Verona, per dilavamento della sede stradale. Il traffico leggero lungo la SS 12 diretto dal Trentino verso la provincia di Verona è deviato lungo la SP 90 1° tr dir Borghetto, mentre il traffico pesante lungo l’autostrada A22 dal casello di Ala-Avio.

SS 47 della Valsugana, si raccomanda di guidare con prudenza al km 116,500 circa, in direzione Trento, tra Levico Terme e Pergine Valsugana, in loc Faro, causa piccolo smottamento; è stato posizionato un new jersey in calcestruzzo, restringendo la banchina bitumata.

Ufficio Gestione Zona Ovest

Al momento non si segnalano particolari problematiche sulle strade dei settori di competenza