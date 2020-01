RAI 5 * “CIRQUE DU SOLEIL”: « SABATO 4 GENNAIO ANDRà IN ONDA LO SPETTACOLO INTITOLATO “DRALION”, DOVE ORIENTE ED OCCIDENTE SI INCONTRANO »

Una celebrazione degli elementi della natura attraverso numeri sorprendenti che coniugano arte, musica, coreografia, acrobazia. È lo spettacolo del Cirque du Soleil “Dralion”, in onda sabato 4 gennaio alle 21.15 su Rai5. Oriente ed Occidente si incontrano in questo show, la cui première risale al 1999, e dove la tradizione circense cinese si coniuga a quella del circo contemporaneo di matrice occidentale. Il titolo della performance è una parola-macedonia che fonde il Drago ed il Leone e traduce l’aderenza tra due mondi lontani ma non dissimili, celebrando la natura e la sua forza generatrice.

Lo spettacolo chiude il ciclo di appuntamenti che Rai Cultura ha dedicato alla celebre compagnia di circo acrobatico canadese che dal 1984 fa sognare il pubblico di tutto il mondo con le sue creazioni. Un percorso che attraversa il repertorio più che trentennale del Cirque du Soleil, facendo rivivere al pubblico televisivo le emozioni che milioni di spettatori hanno sperimentato dal vivo, sotto il maestoso tendone del circo, il Grand Chapiteau: le suggestioni mozzafiato suscitate dalle performance degli acrobati, la grandiosità stupefacente ed esotica delle scenografie, le immaginifiche figurazioni coreografiche, le musiche coinvolgenti e roboanti, vere e proprie colonne sonore originali degli show. Gli appuntamenti con il Cirque du Soleil proseguiranno nei sabati successivi con gli spettacoli “Alegría”, “Delirium” e “Quidam”.