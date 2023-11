AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * MOBILITAZIONE ORE 17.00: « CONTRO LA GIUNTA PROVINCIALE, PER LA RICHIESTA DI FONDI PER L’ATENEO »

16.26 - giovedì 23 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La posizione di Azione Universitaria Trento in merito alla mobilitazione prevista per oggi alle 17:00 contro la Giunta provinciale per la richiesta di fondi per l’ateneo.

Azione Universitaria non prenderà parte alla mobilitazione prevista in data odierna contro la Giunta Provinciale sul tema dei finanziamenti all’Ateneo. Ovviamente, non per mancanza di sensibilità sul tema, che invece riteniamo fondamentale e nevralgico; troviamo, però, inutile indire una mobilitazione in un momento in cui la Giunta Provinciale non è stata ancora definita con precisione e di conseguenza deve ancora avere la possibilità di poter operare e senza aver prima provato a stabilire un dialogo con la PAT, prima rinnovata nei propri organi.

Inoltre, ricordiamo che già Francesca Gerosa, ha espresso posizione sulla questione del deficit di bilancio dell’Ateneo trentino e si è già dimostrata disponibile al dialogo e per la risoluzione di questa problematica. Quindi, al netto di quanto sopra esposto, nonostante riteniamo che sia condivisibile la preoccupazione degli studenti, crediamo che, al fine di ottenere un risultato efficace e non una mera mobilitazione degli studenti fine a se stessa, occorre lavorare in sinergia con le autorità locali preposte per trovare soluzioni concrete.

Giacomo Mason-Presidente GN Trentino

Giulia Clara Balestrieri-Presidente AU Trento