ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA * “SINTOMI DI FELICITÀ“: « CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ, LABORATORI E SEMINARI DEDICATI AI TEMI DELL’ADOLESCENZA (TRENTO 3/2 E TIONE 4/2) »

13.59 - mercoledì 31 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il progetto “Sintomi di felicità”, in continuità con l’approccio pedagogico dell’Associazione Pedagogica Steineriana, propone laboratori esperienziali artistici per favorire un processo di consapevolezza del sé e il rafforzamento dell’individualità autonoma dell’adolescente.

Il laboratorio esperienziale artistico è spazio privilegiato in cui l’adolescente, con atti creativi, può sperimentarsi, plasmarsi e rafforzare il suo sé, nel respiro e nell’equilibrio tra attività di pensiero, vita di sentimento e forza di volontà.

I laboratori proposti:

– teatrale

– di coro e orchestra

– di arti plastiche (modellaggio, battitura del rame)

– artigianali (cesteria, rilegatura, tessitura).

L’adolescenza è vissuta anche dagli adulti che affiancano il percorso dei ragazzi: genitori, insegnanti, educatori. Per questo il progetto propone laboratori, seminari e conferenze aperti alla comunità intera dedicati ai temi dell’adolescenza.

Si offre un percorso per acquisire nuovi strumenti e perfezionare alcune conoscenze, per avere la possibilità di accompagnare consapevolmente i ragazzi nel critico percorso adolescenziale.

Il progetto “Sintomi di felicità” è realizzato dall’Associazione Pedagogica Steineriana per un’educazione di qualità equa e inclusiva e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per informazioni: email segreteria@scuolasteiner-trento.it tel. 0461 930658

Primo laboratorio del progetto

POESIA AD ALTA VOCE: LIBERARE LA PAROLA

3 febbraio 2024 – Auditorium Scuola R. Steiner, via Conci 86, Trento

4 febbraio 2024 – Sala Polivalente Biblioteca, via Damiano Chiesa 1/a, Tione di Trento

9.30-12.30; 14.00-17.00

Iscrizione richiesta entro venerdì 2 febbraio e informazioni:

Trento email segreteria@scuolasteiner-trento.it tel 0461 930658

Tione email tione@biblio.tn.it tel 0465 322018

Chi è Simone Savogin?

Direttore del doppiaggio, adattatore, autore e slammer. Fondatore della Lega Italiana Poetry Slam e della World Poetry Slam Organization, si impegna a divulgare la poesia orale e a creare spazi per la cultura nella vita reale e online.

Che cosa faremo?

Scopriremo insieme che cosa sia la poesia, da dove venga e cosa possa esprimere.

Giocheremo con le parole e con il messaggio, per capire quanto possa essere semplice esprimersi.

Impareremo a proiettare la voce lavorando sulla fonazione e la respirazione.

Analizzeremo quanto appreso per sperimentarci infine con la scrittura.

Il percorso:

– come dire la parola poetica

– cosa dice la poesia

– come prende forma il verso.