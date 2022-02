STRADA DEI FORMAGGI * “HAPPYCHEESE 2022“: « L’APERITIVO PIÙ TRENDY DELLE DOLOMITI TORNA IN PISTA PER POI SCENDERE A VALLE, DAL 4 AL 25 MARZO »

18.40 - martedì 22 febbraio 2022

HAPPYCHEESE 2022. L’aperitivo più trendy delle Dolomiti torna in pista. Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Primiero. Dal 4 al 25 marzo 2022.

L’aperitivo più trendy delle Dolomiti torna in pista per poi scendere fino a valle e portarvi alla scoperta di alcune chicche e inedite lavorazioni casearie realizzate con il latte, la maestria e la passione dei nostri caseifici di montagna. Protagonisti i formaggi a km0 abbinati ad una selezione di vini del Trentino dall’anima green, alle bollicine di montagna Trentodoc o alla caratterista birra artigianale locale e alle gustose mele La Trentina.

Il tutto condito dal candore della neve, il sole di marzo, i panorami unici delle Dolomiti Unesco che si godono dalle terrazze panoramiche dei rifugi in quota e l’accoglienza trentina di winebar e persino dei luoghi di produzione, protagonisti di HappyCheese Inside, una delle novità di questa nona edizione. Un ricco calendario di aperitivi, per veri cheese lovers o semplici buongustai, per tornare ad assaporare momenti di puro relax e sana allegria, in tutta sicurezza, con alcune date Sound davvero speciali, in compagnia delle note di Dolomiti Ski Jazz.

HappyCheese, il calendario di aperitivi più gustosi e trendy dell’inverno, organizzato dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti in collaborazione con le ApT del territorio, torna in pista ma non solo, per la sua nona edizione, con 12 appuntamenti in 10 date, dal 4 al 25 marzo, tra le più belle piste del Dolomiti Superski, per poi scendere nei piccoli paesi di montagna delle Valli di Fiemme e Fassa fino a San Martino di Castrozza e Primiero.

Uno slalom del gusto, con o senza sci a ai piedi, tra diverse location in cui poter godere di un aperitivo in puro stile trentino.

Molte le novità, a partire dagli ingredienti del territorio, con protagonisti alcune chicche casearie prodotte con il latte di montagna dai Caseifici di valle: dal

Trentingrana 36 mesi della Val di Fiemme al Primiero stagionato da latte di malga, passando dal Vajolet della Val di Fassa al Puzzone di Moena DOP stagionato oltre i 10 mesi o al Moena Blu, ma anche stagionature e affinamenti così come vere e proprie novità tutti da scoprire.

Formaggi sapientemente conditi e rielaborati, insieme ad altre eccellenze del territorio, da chef ed artigiani del gusto di rifugi e winebar, in una serie di proposte e finger food ideati per l’occasione, con alcune varianti anche gluten free.

Per i più audaci o per chi non si ferma al solo sapore, in alcune date un divertente Cheese quiz conduce appassionati e aspiranti intenditori in una vera e propria esperienza sensoriale alla scoperta delle eccellenze casearie del Gruppo formaggi del Trentino, attraverso una simpatica sfida tra amici o in famiglia.

La sostenibilità è al centro anche gli abbinamenti con una selezione di vini del Trentino dall’anima green, prodotti con uve certificate SQNPI, ovvero secondo i rigorosi standard di sostenibilità del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, scelti in collaborazione con il Consorzio Vini del Trentino. Tra questi must come Teroldego, Marzemino, Muller Thurgau, Nosiola e ma anche le bollicine di montagna metodo classico Trentodoc raccontati direttamente dai produttori vitivinicoli aderenti: Ferrari, Pisoni, Cantine Monfort, Villa Corniole e Cembra Cantina di Montagna.

In alcune occasioni il matrimonio è invece con le birre artigianali locali, in cui l’acqua di montagna unita a materie prime selezionate e spesso prodotte in loco danno vita ad etichette caratteristiche frutto di conoscenza e passione dei nostri giovani mastri birrai dei birrifici Bionoc’, Rampeèr e Birra di Fiemme.

Un prodotto da gustare e scoprire grazie ai nuovi appuntamenti di HappyCheese Inside, 5 in totale, dove l’aperitivo si assapora direttamente “a casa” del produttore con tanto di visita guidata al luogo di produzione che precede la degustazione.

Per i più piccoli o per chi preferisce un aperitivo alcool free, non manca l’ottima alternativa con il succo di mela e le mele La Trentina, fresche e gustose.

A fare da cornice alcuni dei balconi dolomitici più panoramici di sempre: dal Latemar al giardino di Re Laurino per ammirare le Dolomiti di Fiemme e Fassa, dalla cima dell’Alpe Tognola al Colverde per godere della bellezza delle Pale di San Martino. Al calar del sole invece si scende a valle per vivere la calda atmosfera dei paesini e l’ospitalità dei winebar, all’insegna di una serata conviviale in cui concedersi un momento di spensieratezza e allegria.

A trasformare il momento dell’aperitivo in una vera e propria taste experience, non solo per il palato, ci pensano alcuni appuntamenti con la buona musica, grazie la rinnovata partnership con Dolomiti Ski Jazz (5 e 13 marzo) e altre occasioni di live music (8,18,19 marzo), ottime opportunità anche per festeggiare tutte le donne e i papà con due doppi appuntamenti, in quota e a valle.

Parola d’ordine di questa edizione, quindi, relax, perché quello dell’aperitivo Italian Style è un rito che non ammette fretta, ma la scelta di prendersi del tempo da condividere in sicurezza con la compagnia scelta, dei momenti in cui scoprire formaggi e vini nuovi da inserire nella propria personale Top10 del gusto.

Chi non può essere dei nostri non si disperi: HappyCheese at Home arriva anche a casa con alcune esperienze di aperitivo in stile trentino acquistabili online.

Per chi invece non vede l’ora di raggiungere le Dolomiti, ora non ci sono più scuse: la neve è tornata, il programma è online, non resta che scegliere una bella giornata di sole, l’aperitivo HappyCheese preferito (o anche più di uno!) e prendersi una piccola pausa, il giusto tempo, per sentirsi di nuovo davvero bene.

Per tutti i dettagli, www.tastetrentino.it/happycheese

Seguiteci su

Facebook – @Strada dei Formaggi delle Dolomiti

Instagram @GustoDolomiti

#happycheese

L’iniziativa è realizzata dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti in sinergia con ApT Val di Fassa, ApT Val di Fiemme, ApT San Martino di Castrozza-Passo Rolle –Primiero e Vanoi e grazie al supporto di: Gruppo Formaggi del Trentino, La Trentina e Consorzio Vini del Trentino

*

HAPPYCHEESE 2022

Val di Fiemme, Val di Fassa e San Martino di Castrozza

Marzo 2022

L’aperitivo più trendy delle Dolomiti torna in pista per poi scendere fino a valle e portarti alla scoperta di alcune chicche e inedite lavorazioni casearie realizzate con il latte, la maestria e la passione dei nostri caseifici di montagna. Protagonisti i formaggi a km0 abbinati ad una selezione di vini del Trentino dall’anima green, alle bollicine di montagna Trentodoc o alla caratterista birra artigianale locale e alle gustose mele La Trentina. Aggiungi il candore della neve, il sole di marzo e i panorami mozzafiato delle Dolomiti Unesco che si godono dalle terrazze panoramiche dei rifugi in quota e l’accoglienza trentina di winebar e luoghi di produzione protagonisti di HappyCheese Inside. Infine porta con te la tua compagnia preferita per tornare ad assaporare momenti di puro relax e sana allegria, in tutta sicurezza.

Risultato? Un ricco calendario di aperitivi, per veri cheese lovers o semplici buongustai, che fanno gola e tendenza, con alcune date Sound davvero speciali in compagnia delle note di Dolomiti Ski Jazz.

www.tastetrentino.it/happycheese

INGREDIENTI DEL TUO HAPPYCHEESE

Ovvero cosa rende HappyCheese un’esperienza speciale e diversa da un normale aperitivo

• Formaggi a km0 prodotti con il latte delle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero.

Vere chicche o novità casearie valorizzate dalla fantasia dei nostri chef di montagna abbinate a:

 una selezione di vini del Trentino dall’anima green, prodotti con uve certificate SQNPI, ovvero secondo i rigorosi standard di sostenibilità del sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Tra questi must come Teroldego, Marzemino, Muller Thurgau, Nosiola e le bollicine di montagna metodo classico Trentodoc raccontati direttamente dai produttori vitivinicoli

 le caratteristiche birre artigianali locali da conoscere insieme ai mastri birrai, anche grazie a delle visite guidate per piccoli gruppi presso i birrifici di valle

 le mele e il succo di mela La Trentina, ottimi per un aperitivo analcolico anche per i più piccoli

• la cornice delle Dolomiti Unesco che circonda le splendide terrazze in quota, baciate dal calore del sole di marzo, e le piste ancora perfette per una sciata mattutina in alcune delle più belle ski aree del Dolomiti Superski;

• l’accoglienza dei nostri rifugi in quota, dei winebar dei piccoli paesi e persino di alcuni luoghi di produzione pronti ad offrivi un momento di puro relax e uno spazio di convivialità con la vostra compagnia preferita, in assoluta sicurezza;

• in molte occasioni HappyCheese diventa Sound, grazie al giusto sottofondo musicale per attimi di allegria e sano divertimento, nel rispetto delle normative antiCovid, anche in compagnia delle note d’autore di Dolomiti Ski Jazz

NOVITA’ 2022

Happycheese inside

Cinque appuntamenti per altrettanti aperitivi a casa del produttore, là dove tutto ha origine, per assaporare storie e curiosità raccolte in un boccale o racchiuse in una forma. Per chi è in cerca di un aperitivo da vero insider e ama scoprire ciò che c’è dentro e dietro ad un prodotto di qualità in modo conviviale, gustoso e curioso.

HappyCheese at home

Per chi preferisce gustare un aperitivo dolomitico a casa propria, per chi non riesce a raggiungerci a marzo, per chi vuole fare un regalo originale per qualche occasione speciale HappyCheese arriva a casa tua.

Ecco come e dove ordinare:

Agritur ElMas

Il tuo aperitivo personalizzato con i formaggi del maso che preferisci, la mitica giardiniera dell’orto e un buon vino trentino. Crea e ordina la tua box online

Caseificio Sociale di Predazzo e Moena

Il tuo aperitivo su misura con il celebre Puzzone di Moena DOP, anche all’interno di una gustosa lucanica, abbinato alla Birra di Fiemme. Crea e ordina la tua box online

Caseificio Sociale di Primiero

Aperitivo con gli amici, una vera e propria esperienza di gusto con tutto l’occorrente per un brindisi a km0 con i formaggi di Primiero e la birra Bionoc’ raccontati in un interessante video tutorial da un’esperta ONAF ed il mastro birrario. Ordina la tua box acquistabile online.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI HAPPYCHEESE

4 marzo

Moena

Ore 10.00 | Agritur El Mas

HappyCheese Inside – Maso Tour

Una cheese experience esclusiva con un tour a 360° sulla filiera del latte, dalla visita alla stalla all’aperitivo con i formaggi del maso e i vini del Trentino, in compagnia del casaro Peter e di Michelangelo, patron del Maso.

Su prenotazione (entro le 18.00 del 3/3), cell. 340 5831022 (max 25 persone). €15 adulti, €10 bambini fino a 12 anni.

5 marzo

Predazzo, Ski Center Latemar

Dalle 11.00 alle 13.30 | Baita Passo Feudo

HappyCheese Sound “Dolomiti Ski Jazz”

I formaggi del Caseificio di Predazzo e Moena rielaborati dalle sapienti mani dello chef e abbinati ai vini Cavit e Trentodoc Altemasi.

L’aperitivo sarà allietato dalle note d’autore di Dolomiti Ski Jazz con “THE MASK TRIO”

8 marzo

San Martino di Castrozza

Dalle 11.00 alle 13.30 | Rifugio Tognola

HappyCheese Sound

Il formaggio Rosetta del Caseificio di Primiero rivisitato dalla fantasia dello chef e abbinato alla caratteristica e pluripremiata Birra Bionoc’

Dalle 18.00 alle 20.00 – La Mia Enoteca

Il rinomato Primiero Stagionato da latte di malga e altre eccellenze del Caseificio di Primiero abbinati alle salse dell’Agritur Dalaip dei Pape e ai vini di Cantine Monfort

9 marzo

Campitello di Fassa

Osteria Birrificio Rampeèr

HappyCheese Inside

Ore 16.00 – Beer Experience

Visita guidata al birrificio con degustazione narrata dai produttori di 4 birre artigianali abbinate a 4 formaggi delle Mèlga de Fascia. Su prenotazione (entro le ore 12.00), 339 4033901

Dalle 17.00 alle 19.30 – I Magnifici 4

Gusta il tuo aperitivo in compagnia con 4 birre Rampeèr abbinate a 4 formaggi delle Mèlga de Fascia

11 marzo

Masi di Cavalese

Ore 17.00 | Birra di Fiemme

HappyCheese Inside – La birra di Fiemme dai campi al boccale

Visita guidata al nuovo Agribirrificio seguita da un caratteristico aperitivo a tema con il prezioso Trentingrana 36 mesi e altri formaggi del Caseificio Val di Fiemme raccontati dal casaro Alberto. Su prenotazione (entro le 12.00), 379 2118135

12 marzo

Predazzo

Dalle 17.00 alle 19.30 – Caseificio Predazzo e Moena

HappyCheese Inside – Aperitivo sa l casèl

Un tagliere narrato con i formaggi del Caseificio Predazzo e Moena accompagnati dai vini e Trentodoc Villa Corniole racconti dai produttori, proprio qua dove nasce il Puzzone di Moena DOP stagionato oltre 10 mesi

13 marzo

Vigo di Fassa, Ciampedie

Dalle 11.00 alle 13.30 – Baita Checco

HappyCheese Sound “Dolomiti Ski Jazz”

I formaggi della Mèlga de Fascia in versione gourmet, grazie alla fantasia dello chef, abbinati ai vini di Cembra Cantina di Montagna.

L’aperitivo sarà allietato dalle note d’autore di Dolomiti Ski Jazz con “FURIO FORIERI & SKA-J”

18 marzo

Primiero, Transacqua

IsolaBar

HappyCheese Sound

Dalle 18.00 alle 20.00

Aperitivo esclusivo con l’immancabile Primiero Fresco ed una selezione di chicche casearie del Caseificio di Primiero abbinate alle bollicine metodo classico Trentodoc Ferrari

Dalle 20.00

Serata tra musica e gusto con una cena concerto che vede protagonisti i formaggi di Primiero ed altre eccellenze del territorio e il celebre spumante Trentodoc Ferrari sulle note trentine di Rebel Rootz club set. Su prenotazione, 0439 762276

19 marzo

San Martino di Castrozza

Dalle 11.00 alle 13.30 – Rifugio Colverde

HappyCheese Sound

Il formaggio Colverde, novità del Caseificio di Primiero, e la fantasia dello chef come ingredienti di un aperitivo con musica live al cospetto delle Pale di San Martino insieme ai vini e Trentodoc Pisoni.

Dalle 17.00 alle 19.30 – Speck Keller da Marco

Il sapore inconfondibile del formaggio L’Arin ed altre eccellenze del Caseificio Primiero protagonisti nella storica latteria di un “tagliere a mt 13” insieme ai vini e Trentodoc Pisoni.

25 marzo

Mezzano

Dalle ore 18.00 – Bionoc’ Pub

HappyCheese inside

Ore 16.00 – Il mondo Bionoc’

Visita guidata per piccoli gruppi e assaggio di birra artigianale in uno dei più premiati birrifici trentini, a due passi da Mezzano, uno dei Borghi più belli d’Italia. Fabio e Nicola vi condurranno alla scoperta del loro mondo, dalle materie prime coltivate in loco alla lavorazione. Gratuito su prenotazione (entro le 12.00), 329 6086570

Dalle 18.00 – Rostì, formai e Birra Bionoc’

Aperitivo firmato Bionoc’ con il Fontal di Primiero protagonista di un rostì a tema e la pluripremiata birra di casa.

Dalle 21.00 la serata continua con musica live

DA SAPERE

Gli aperitivi HappyCheese sono a pagamento con prezzo a partire da € 8

Riduzioni per i bambini o per chi preferisce un aperitivo analcolico con succo di mela La Trentina.

I prezzi non includono eventuali impianti di risalita (ticket disponibili alle casse in loco oppure online).

I concerti di Dolomiti Ski Jazz così come gli altri momenti musicali sono invece gratuiti e quindi inclusi nel prezzo della consumazione.

Per gli appuntamenti HappyCheese inside è obbligatoria la prenotazione, presso il luogo di produzione, per partecipare alla visita guidata come indicato in programma.

Gli aperitivi si svolgeranno nel rispetto delle normative antiCovid vigenti.

Per partecipare è obbligatorio il SuperGreenPass salvo minori di 12 anni e soggetti esenti.

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sempre disponibili su questa pagina web o sui nostri account social

HAPPYCHEESE SHOPPING CARD

I sapori di HappyCheese vi hanno lasciato a bocca aperta? Volete condividerli con amici e parenti una volta tornati a casa? O semplicemente poterli gustare ancora?

A tutti i partecipanti ad HappyCheese verrà consegnata una Shopping Card che vi riserva uno speciale sconto del 10% sull’acquisto* di prodotti trentini presso i punti vendita aderenti, che trovi elencati su www.tastetrentino.it/happycheese

* promozione valida per una sola spesa presso ogni punto vendita aderente all’iniziativa, nel periodo dall’1 al 31 marzo 2022. Per fruire della scontistica è necessario esibire la shopping card.

Foto: G Panozzo