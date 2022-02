PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * “AGORÀ DEMOCRATICHE“: « “DOVE VOGLIAMO ANDARE? LA MOBILITÀ DI DOMANI”, APPUNTAMENTO A ROVERETO (15/2 ORE 20.30)

10:25 - 14/02/2022

La consapevolezza che si deve cambiare se vogliamo avere un futuro, che la transizione ecologica non è solo un modo per impiegare i fondi del PNRR bensì una necessità, ci dovrebbe spingere a cambiare modello di sviluppo e i consumi energetici sono la prima sfida. Accanto alla produzione e alla casa, la mobilità è il terreno sul quale ci giochiamo molto. Non solo nella riduzione delle emissioni, ma anche nel migliorare la qualità della nostra vita.

Trasferire le merci da gomma a rotaia è un obiettivo che si sta raggiungendo con molta fatica, per i tempi e i costi di realizzazione della rete e per l’assenza di una logistica e di una intermodalità che la permetta. Il raddoppio della ferrovia è un progetto decisivo sull’asse del Brennero, ma in buona parte è ancora in fase di definizione e di progettazione, e comunque non risulterà decisivo se nel contempo non si fa in modo che ci sia una rete ferroviaria che copra il territorio, recuperando le tratte abbandonate o sottoutilizzate .

E non basta la ferrovia, occorre ripensare la mobilità, riducendo drasticamente il pendolarismo da lavoro, ricollocando i servizi sul territorio, utilizzando possibilità più leggere, offrendo alternative per il turismo.

E in questo scenario occorre ripensare le città, nella pianificazione urbanistica e nella mobilità che assicuri la qualità della vita.

Ne discutono:

– Marco Danzi (Qnex Bolzano) “I sistemi di TPL e la mobilità sull’asse del Brennero”

– Mario Forni (Transdolomites) “La ferrovia dell’Avisio, la rete ferroviaria locale”

– Alberto Baccega (ingegnere) “Il potenziale della Valsugana “

– Sara Favargiotti (arch.docente universitaria) ”Progettare vie lente e prendersi cura del paesaggio”

– Andrea Miniucchi (assessore Rovereto) “Urbanistica e mobilità, come cambiamo le città “

– Michele Brugnara (consigliere comunale Trento) “Il sistema della mobilità urbana: Trento domani”

Coordina Alessio Manica, consigliere provinciale PD.

Partito Democratico del Trentino