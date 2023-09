CIA (FDI) * ELEZIONI TRENTINO: « POST A SOSTEGNO DELLA “LISTA FUGATTI” SULLA PAGINA DI UN COMUNE, IN PASSATO ABBIAMO AVUTO BUONI MAESTRI NEL CENTROSINISTRA »

09.53 - venerdì 1 settembre 2023

Post a sostegno della “Lista Fugatti” sulla pagina Istituzionale di un Comune trentino, Cia (FdI): “Non entro nel merito della questione, in passato abbiamo avuto buoni maestri nel centrosinistra”. Con riferimento alla vicenda relativa alla pubblicazione, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di un post a sostegno della lista “Fugatti Presidente”, fanno sorridere le dichiarazioni di alcuni politici, primi fra tutti i colleghi Consiglieri provinciali Ugo Rossi e Michele Dallapiccola, che reinventatisi nel nuovo ruolo di sepolcri imbiancati, arrivano a parlare addirittura di “abominio”, dichiarando che “nemmeno ai tempi della “magnadora” accadevano cose simili”.

Forse ai tempi della “magnadora” no (allora i social network non erano ancora in voga come adesso), ma diciamo che il Gatto e la Volpe – forse più simili alle comari del paesino che non brillano per iniziativa della canzone “bocca di rosa” – paiono aver dimenticato quando, nel corso della campagna elettorale delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018 il Comune di Sant’Orsola Terme pubblicizzava la serata informativa con l’allora Assessore provinciale Michele Dallapiccola di presentazione dei candidati del centrosinistra Lorenzo Dellai ed Eleonora Stenico.

Non si vuole certo entrare nel merito del fatto se questo utilizzo degli strumenti informatici da parte delle Amministrazioni comunali sia giusto o sbagliato, ma sicuramente si può dire che, anche in questa vicenda, in passato abbiamo avuto buoni maestri; i quali, forse in maniera ancor più subdola, miravano a nascondere una forma di sostegno dietro una fantomatica “serata informativa”. Si conferma sempre valida, pertanto, la vecchia storia del bue che dà del cornuto all’asino.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia