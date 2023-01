CAVADA (LEGA TRENTINO) * FIBRA OTTICA: « TERRITORIO ALL’AVANGUARDIA, GLI INTERVENTI IN MOLTI COMUNI PERIFERICI ASSICURANO LA VIVIBILITÀ DELLE VALLI »

13.46 - venerdì 27 gennaio 2023

“Ho appreso con piacere lo stato di avanzamento degli interventi di installazione della fibra ottica su numerosi territori della nostra Provincia. Con mia interrogazione, n. 1999 del novembre 2020, avevo chiesto informazioni al riguardo e sono lieto che l’impegno assunto dalla Giunta provinciale abbia raggiunto notevoli risultati.

In molti comuni periferici, anche nelle valli dell’Avisio, la posa della fibra ottica ha già visto piena esecuzione, con relativa vendibilità (Tesero, Castello di Molina di Fiemme e altri) o è di prossima realizzazione con termini certi e conosciuti (Cavalese, Capriana, Varena,…).

Mi preme ribadire l’importanza di tali interventi per assicurare la vivibilità delle valli, per rafforzare il collegamento di questi territori con il centro e per agevolare le nuove modalità di studio e lavoro agile e da remoto. Quindi, un ulteriore tassello concreto che va a supporto delle zone periferiche che, da sempre, sono considerate dalla Lega realtà meritevoli di peculiare attenzione e cura”. È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada