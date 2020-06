PAT * CDA SOCIETà PARTECIPATE: « INDIVIDUATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE I NOMINATIVI, VERRANNO VALUTATI DA PARTE DELLA COMMISIONE CONSILIARE COMPETENTE »

Consigli di amministrazione delle Società partecipate: i nominativi individuati dalla Giunta.

La Giunta provinciale in data odierna ha integrato le candidature alle cariche nei consigli di amministrazione di alcune società strumentali della Provincia.

Con la decisione di oggi inizia l’iter che prevede, come prima tappa, la valutazione dei nominativi da parte della Commisione consiliare competente. Le proposte saranno dunque trasmesse al Consiglio provinciale per l’acquisizione del parere obbligatorio, in aggiunta ai nominativi già autocandidati alla carica, come prevede la normativa.

*

Questi i nuovi nominativi individuati:

Trentino Trasporti Spa

Stefano Dorigotti

Diego Salvatore

*

Patrimonio del Trentino Spa

Barbara Balsamo

Andrea Merler

Michela Noletti

Cesare Scotoni

Andrea Maria Villotti

*

Trentino School of Management

Nicoletta Suppa

*

Trentino Riscossioni

Le indicazioni all’Assemblea dei soci sono di nominare presidente Mauro Caldini (attuale presidente del Collegio sindacale), come componenti del C.d.a. Amedeo Moratelli, Sara Morolli, Claudio Perotti.

In sostituzione di Caldini, in qualità di presidente del Collegio sindacale viene proposta la commercialista Raffaella Ferrai.

*

Trentino Sviluppo

Per quanto riguarda la società di via Zeni, la Giunta ha ritenuto di confermare nella carica di presidente Sergio Anzelini sino alla scadenza naturale del C.d.a. (dicembre 2020).

(us)