PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO: « LANCIATO IL NUOVO SITO WEB, SEMPLICE DA CONSULTARE E RICCO DI INFORMAZIONI »

Lancio del nuovo sito web dell’Euregio. Attuale, semplice da consultare e ricco di informazioni. Nel lontano 2013, due anni dopo la fondazione e la registrazione del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” fu pubblicato il suo primo sito web www.europaregion.info. Oggi, a distanza di 8 anni dal suo primo lancio e dopo diversi mesi di lavoro intenso, l’Euregio si mostra in una veste digitale completamente nuova. Il focus nella riprogettazione del sito web è stato posto sulla facilità d’utilizzo e sul carattere informativo per le cittadine ed i cittadini. Per questo motivo, saranno, tra gli altri contenuti, i cosiddetti servizi ad arricchire l’offerta. Il sito www.euregio.info segna così l’inizio di una nuova era per la presenza online dell’Euregio.

Il sito dell’Euregio non solo informa i cittadini su tutte le novità dell’Euregio, ma li invita anche ad intraprendere un viaggio alla scoperta delle attività della cooperazione transfrontaliera di Tirolo, Alto Adige e Trentino, concordano i tre presidenti di Tirolo, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

Sul sito web, i cittadini possono immergersi nel mondo dell’Euregio ed essere informati sui numerosi progetti, le iniziative, le notizie e gli eventi. Inoltre, i video dei viaggi attraverso i tre territori di Tirolo, Alto Adige e Trentino invitano i visitatori a scoprire l’Euregio in prima persona. I video riguardano persone o gruppi, ma anche luoghi dell’Euregio, così come prelibatezze regionali con il formato EuregioConGusto e fatti di interesse con EuregioConcrete. Inoltre, sul nuovo sito web, trova spazio anche una mediateca rappresentativa dell’Euregio.

Oltre ai canali social media dell’Euregio (Facebook e Instagram), il sito web è il canale centrale di informazione e comunicazione dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e una fonte di informazioni sulla cooperazione transfrontaliera.

Il nuovo sito dell’Euregio offre numerosi highlights ed alcune novità: il sito della rappresentanza dell’Euregio a Bruxelles www.alpeuregio.org è stato integrato nel nuovo sito www.euregio.info. La rappresentanza di Tirolo, Alto Adige e Trentino a Bruxelles è stata istituita nel 1995 a seguito di un accordo tra i governatori delle tre regioni, che vollero così dare vita al primo ufficio di collegamento transfrontaliero a Bruxelles. Da oggi, i cittadini potranno scoprire tutto sull’Euregio Tirolo-Südtirol-Trentino e sulla rappresentanza a Bruxelles con un solo clic.