LEGA – VAL DI FIEMME E FASSA (TN) * PRANZO DI SEZIONE: CAVADA, « HO VOLUTO QUESTO INCONTRO PER RICORDARE LA FIGURA DI ERMINIO BOSO, FIGURA DI RIFERIMENTO »

Si è svolto nel corso della giornata di sabato il pranzo della sezione Lega Val di Fiemme e Fassa, pranzo organizzato dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada. L’incontro, in cui era presente anche il Commissario della Lega Salvini Trentino l’Onorevole Diego Binelli, è stato svolto per ricordare la figura di Enzo Erminio Boso, figura di riferimento per l’intera sezione.

Il Consigliere Cavada ha voluto ringraziare gli oltre 80 presenti al pranzo della sezione Lega della Val di Fiemme e Fassa e ha affermato: “Sono molto felice di quest’incontro che ci permette di rincontrarci dopo una pausa causata dalla pandemia.

Vorrei ricordare con l’occasione il nostro compianto Parlamentare Enzo Erminio Boso, leghista storico e fondatore della Lega in Trentino al quale abbiamo voluto dedicare la nostra sede. Sono altresì felice di vedere qui oggi con noi anche il Presidente Fugatti, assieme ai Consiglieri provinciali e ai parlamentari della Lega, e con l’occasione lo ringrazio per il lavoro svolto nell’affrontare questo delicato momento per il Trentino.

Un delicato momento che ha dimostrato come la Lega sia a tutti gli effetti una forte forza di governo”. Sono stati affrontati anche altri argomenti che riguardano l’Ospedale di Cavalese, il teatro e il progetto del BRT.

All’incontro erano presenti anche l’Onorevole Mauro Sutto, la Senatrice Elena Testor, i Consiglieri provinciali Roberto Paccher, Devid Moranduzzo, Denis Paoli e Luca Guglielmi e il Capogruppo in Consiglio regionale, Mirko Bisesti.