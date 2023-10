MIT * OPERE PUBBLICHE: « LUNEDÌ 2 OTTOBRE IL MINISTRO SALVINI INAUGURERÀ A TRENTO IL TOUR “L’ITALIA DEI SÌ” »

16.47 - domenica 1 ottobre 2023

GOVERNO, DOMANI SALVINI INAUGURA A TRENTO IL TOUR DEL MIT PER ILLUSTRARE “L’ITALIA DEI SÌ”.

L’Italia che sarà, da qui al 2032, grazie alle migliaia di cantieri già avviati o in programma in tutto il Paese.

Domani a Trento Matteo Salvini esporterà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul territorio, con l’obiettivo di coprire tutta Italia da qui ai prossimi mesi e fare il punto sulle opere pubbliche con un taglio fortemente locale.

Quello di domani sarà il primo evento di questo tipo dopo quello, nazionale, fatto a luglio a Roma e che aveva fotografato il cronoprogramma da qui al 2032 con i principali interventi su strade e ferrovie. Il 2032 è l’anno in cui saranno realtà alcuni progetti rilevanti come Tav Torino-Lione, tunnel del Brennero, Ponte sullo Stretto, nuova Metropolitana di Roma.

Anche a Trento sarà Matteo Salvini in persona a condividere numeri, opere e progetti a un pubblico qualificato di imprenditori, associazioni ed esperti del territorio invitati dal dicastero di Porta Pia. Salvini esporterà questo modello anche all’estero, dove è cresciuta la curiosità nei confronti dell’Italia per alcune innovazioni legislative come il nuovo codice degli appalti o gli interventi sulla sicurezza stradale, per non parlare di progetti fortemente ambiziosi e unici al mondo come il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

La parola d’ordine è “l’Italia dei Sì”, visto che il Vicepremier e Ministro sottolinea il desiderio di rilanciare il Paese dopo troppi anni di ritardi e No.