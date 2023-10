ALTERNATIVA POPOLARE * AMMINISTRATIVE PAT: DIVINA, « CAMION VELA BLOCCATO OGGI IN ZONA CRISTO RE, FORTUNATAMENTE NESSUNO SI È FATTO MALE »

16.39 - domenica 1 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Camion vela bloccatosi stamane in zona Cristo Re. Attorno alle 9.15 di stamattina – con le strade ancora, per fortuna, pressoché vuote – il camion vela a supporto della campagna elettorale di Sergio Divina ha “centrato” il cavalcavia del Tombone in zona Cristo Re (via Fratelli Fontana) a Trento.

«Dispiace davvero molto – è il commento di Divina, in un primo momento preoccupato per l’incolumità del suo conducente – fortunatamente però nessuno si è fatto male». La vela è rimasta ferma a terra per qualche tempo, mentre il camion che la trasportava si è fermato pochi metri dopo il ponte. Tutto è poi tornato nella normalità nel giro di una mezz’ora.