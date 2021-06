ZENI (PD) * PROGETTO “ LIFE URSUS ”: « RICHIESTA DI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA ” SITUAZIONE ORSI IN TRENTINO E APERTURA STAGIONE TURISTICA ” »

Stamane, su iniziativa del Cons. Luca Zeni del Partito Democratico del Trentino e raccogliendo le firme di tutte le forze politiche di opposizione, è stata depositata in Consiglio provinciale una richiesta di comunicazione informativa, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento interno.

L’obiettivo di tale istanza è quello di mettere a conoscenza l’intera Assemblea legislativa – e quindi tutta la comunità trentina – dello stato dell’arte relativo al progetto “Life Ursus”, nel momento in cui si sta avviando la stagione turistica sulle nostre montagne.

Anche per motivi di sicurezza e comunque allo scopo di fornire una informazione adeguata, responsabile e consapevole ai turisti che visiteranno le nostre vallate, l’iniziativa politica odierna vuole chiamare la Giunta provinciale a fornire, fra l’altro, un quadro esaustivo della diffusione di orsi e lupi nei boschi trentini, nonché una definizione dei provvedimenti adottati per il controllo degli animali e dei loro movimenti, anche in relazione alla gestione di esemplari confidenti e ritenuti dannosi o pericolosi e come sia stata adeguata a tutt’oggi la struttura provinciale che si occupa dei grandi carnivori.

*

Cons. Luca Zeni