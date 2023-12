NURSING UP * SCIOPERO – TRENTO E BOLZANO INSIEME: « SANITÀ PUBBLICA, MERITIAMO IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO DI FORMAZIONE E COMPETENZA »

16.32 - martedì 5 dicembre 2023

Trento e Bolzano hanno manifestato insieme! Grande partecipazione di piazza ed adesione alle iniziative di protesta e sciopero di Nursing up del 5 dicembre, i professionisti infermieri e del comparto hanno aderito in gran numero alle nostre iniziative a difesa del diritto universale della sanità pubblica, del benessere dei dipendenti e della qualità e sicurezza delle cure! Presenti anche i sindacati Cimo ed Anaao, con i quali abbiamo condiviso tutte le iniziative della giornata.

Sempre più stanchi, misconosciuti ed arrabbiati con una politica sempre più miope e inconcludente, abbiamo contestato la legge di Bilancio nazionale attualmente in discussione, che non prevede un’adeguata valorizzazione economica di infermieri e professionisti sanitari, riduce invece le pensioni ed in particolare penalizza le nostre professioniste donne; questo è del tutto inaccettabile! Si vuole affondare definitivamente la sanità pubblica, noi meritiamo il RICONOSCIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO di FORMAZIONE E COMPETENZA.

La nostra sanità non è più attrattiva, siamo maltrattati e l’ambiente di lavoro, sempre più tossico, favorisce la fuga di nostri colleghi verso altre realtà, più remunerative e dove si valorizzano le nostre competenze. Il benessere psicofisico è ai minimi termini, così come la conciliazione del tempo vita-lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza dell’ambiente di lavoro, chiediamo maggiori tutele contro le aggressioni in servizio e la violenza di genere.

ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO ABBIAMO INOLTRE CHIESTO:

– aumento incentivo per rientri in servizio

– Indennità di confine per arginare la fuga dei professionisti sanitari

– Ulteriori risorse economiche per il contratto della sanità

– Indennità di esclusività per tutti i professionisti sanitari che non fanno libera professione extra moenia

-aggiornamento professionale in orario di servizio ed a carico dell’azienda

-la revisione delle dotazioni organiche, oggi inadeguate

Non ci fermeremo, se non avremo concrete ed adeguate risposte, continueremo la nostra azione di lotta in tutte le sedi istituzionali aziendali, provinciali e nazionali, cambiare si deve, cambiare si può, se non si inverte velocemente la rotta la sanità pubblica non avrà più un futuro.

Cesare Hoffer

Nursing up Trento