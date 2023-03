A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“ * « TERZA SFIDA IN SETTE GIORNI, DOMENICA 19 MARZO I GIALLOBLÙ IN SCENA AL “GAVAGNIN – NOCINI” DI VERONA CONTRO LA VIRTUS »

17.28 - sabato 18 marzo 2023

TERZA SFIDA IN SETTE GIORNI: DOMENICA (ORE 17.30) IL TRENTO DI SCENA AL “GAVAGNIN – NOCINI” DI VERONA CONTRO LA VIRTUS.

Ventuno i giocatori convocati da mister Bruno Tedino. Diretta Gol su Sky Sport e diretta streaming su Dazn ed Eleven Sports

Obiettivo: ripartire di slancio. Dopo la sconfitta, la seconda nelle ultime 13 gare, nel turno infrasettimanale contro la Pergolettese, il Trento va a caccia di un risultato positivo per riprendere il proprio straordinario cammino nel girone di ritorno. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30) i gialloblù scenderanno in campo al “Gavagnin – Nocini” contro la Virtus Verona nel match valevole per la 33esima giornata – la 14esima del girone di ritorno – del campionato di serie C.

Il Trento è attualmente tredicesimo in classifica, in coabitazione con la Pergolettese, con 41 punti conquistati, in virtù di 11 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Renate, Piacenza e Lecco al ritorno), 8 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo, Pro Patria e Pro Sesto al ritorno) e 13 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone e Pergolettese al ritorno), con uno score di 37 reti realizzate e 36 subite.

La Virtus Verona occupa, invece, la sesta piazza – assieme a Padova, Renate e Arzignano Valchiampo – a quota 45 punti per effetto di 11 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte, con uno score di 36 reti realizzate e 25 al passivo.

Virtus Verona – Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità Diretta Gol su Sky Sport (servizio a pagamento) e in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it.

Così in campo.

Mister Tedino non potrò disporre degli infortunati Damian, Garcia Tena, Barison e Terrani e dei lungodegenti Cazzaro, Osuji e Brighenti e ha convocato 21 giocatori.

I nostri avversari.

Fondata nel 1921, la Virtus Verona è la seconda realtà calcistica della città scaligera. Nel 2006 sale per la prima volta in serie D, conquistando nel 2013 il passaggio tra i professionisti dopo aver vinto i playoff nazionali. L’esperienza tra i “pro” dura una sola stagione, vista la retrocessione del 2014.

Il ritorno in serie C è datato 2018 e la retrocessione del 2019 è “sanata” dall’immediata riammissione in categoria.

Gli elementi di spicco dell’organico guidato dal presidente – allenatore Luigi Fresco, dal 1973 alla Virtus Verona, di cui è tecnico della prima squadra dal 1982, sono il portiere classe 1998 Sheikh Sini, dal 2016 alla Virtus e numero uno della nazionale del Gambia, il difensore Manuel Daffara (14 presenze in serie B con l’AlbinoLeffe, 311 presenze e 7 reti in serie C con Pavia, Nocerina, Perugia, Catanzaro, Lupa Roma, Ancona, Siracusa, Padova e Virtus Verona, il centrocampista islandese Emil Hallfredsson (178 presenze e 5 reti in serie A con Reggina, Verona, Udinese e Frosinone, 73 presenze e 1 rete con la Nazionale Islandese), il trequartista Domenico Danti, alla sesta stagione con la Virtus Verona (5 in serie C: 128 presenze e 31 reti e 1 in serie D: 25 presenze e 12 reti) ed ex Reggina e Vicenza in serie B (10 presenze), Cosenza, Ternana, Nocerina, Barletta e Albinoleffe in C (129 presenze e 20 reti) e gli attaccanti Juanito Gomez, ex Hellas Verona (88 presenze e 12 reti in serie A, 92 presenze e 25 reti in serie B, 26 presenze e 3 reti in serie C1), Triestina (8 presenze in serie B), Bellaria Igea (54 presenze e 9 reti in serie C2), Gubbio (89 presenze e 38 reti complessive in serie C), Cremonese (7 presenze e 1 rete in serie B), Sicula Leonzio (16 presenze e 2 reti in serie C) e Legnago Salus (30 presenze e 6 reti in serie C) e Michael Fabbro (ex Bassano Virtus in serie C – 89 presenze e 12 reti -, Siena (39 presenze e 3 reti in serie C), Pisa (20 presenze e 1 rete in serie B) e Chievo Verona (29 presenze e 2 reti in serie B).

I colori sociali della Virtus Verona sono il rosso e il blu e la compagine scaligera gioca le gare interne allo stadio “Gavagnin – Nocini” (capienza: 1.500 spettatori).

Gli ex della partita.

Saranno due gli ex della partita, entrambi tra le fila gialloblù. Si tratta del difensore Andrea Trainotti, che con la formazione veronese ha disputato quattro campionati, due di serie C (2013 – 2014 e 2018 – 2019) e due di serie D (2011 – 2012 e 2012 – 2013) per un totale di 129 presenze e 6 reti e l’attaccante Andrea Brighenti, ai box per infortunio, che ha vestito la maglia della Virtus Verona in serie D nella stagione 2007 – 2008 (30 presenze e 14 reti).

I precedenti.

Eccezion fatta per la gara d’andata, due sono i precedenti in ambito professionistico tra le due formazioni. Trattasi delle sfide andate in scena nella scorsa stagione con successo gialloblu all’andata (1 a 0) e pareggio (1 a 1) nella gara di ritorno.

Sono, invece, sei i precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni in serie D. Trento e Virtus Verona si sono affrontate nella stagione 2006 -2007 (doppio pareggio per 0 a 0), nella stagione 2008 – 2009 (successo gialloblù per 3 a 1 e vittoria veneta per 1 a 0) e nell’annata 2010 – 2011 (pareggio per 1 a 1 e vittoria per 4 a 2 della Virtus).

Così all’andata.

La sfida d’andata, disputata lo scorso 19 novembre allo stadio “Briamasco”, si concluse con la vittoria per 2 a 0 della Virtus Verona con reti di Amadio e Gomez.

TRENTO – VIRTUS VERONA 0-2 (0-1)

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Trainotti (22’st Bertaso), Garcia Tena, Vitturini (33’st Semprini); Galazzini, Ballarini, Damian, Belcastro, Fabbri; Saporetti, Pasquato (44’pt Ianesi).

A disposizione: Tommasi, Ruffato, Bocalon, Dalla Francesca, Zandonatti, Benedetti.

Allenatore: Bruno Tedino.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel; Daffara (44’st Ruggero), Cella, Faedo; Amadio (36’st Mazzolo), Tronchin, Halfredsson (44’st Turra), Lonardi, Talarico; Nalini (22’st Gomez), Fabbro (36’st Casarotto).

A disposizione: Siaulys, Sibi, Sinani, Manfrin, Santi, Priore, Munaretti.

Allenatore: Luigi Fresco.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta (Assistenti: Masciale di Molfetta e Andreano di Foggia. IV Ufficiale: Esposito di Napoli).

RETI: 24’pt Amadio (V), 25’st Gomez (V).

NOTE: campo gibboso. Pomeriggio freddo. Spettatori 1.000 circa. Ammoniti mister Tedino (T) per proteste, Vitturini (T), Ballarini (T), Halfredsson (V), Fabbro (V), Mazzolo (V) per gioco falloso, Damian (T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 3 a 2 per il Trento. Recupero 3’ + 4’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Virtus Verona e Trento sarà Edoardo Gianquinto, appartenente alla sezione di Parma, alla sua prima stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 7 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C e 7 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Andrea Cecchi e Filippo Pignatelli, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Roma 1 e Viareggio, con Michele Maccorin – della sezione di Pordenone – nelle vesti di quarto ufficiale.

Il programma della 33esima giornata.

Domenica 19 marzo 2023.

Juventus Next Gen – Pro Patria (ore 12.30)

AlbinoLeffe – Padova (ore 14.30)

Arzignano Valchiampo – Sangiuliano City (ore 14.30)

Novara – Pordenone (ore 14.30)

Piacenza – Lecco (ore 14.30)

Feralpisalò – Mantova (ore 17.30)

Pergolettese – Pro Vercelli (ore 17.30)

Pro Sesto – Renate (ore 17.30)

Triestina – L.R. Vicenza (ore 17.30)

Virtus Verona – Trento (ore 17.30)

La classifica dopo 32 giornate.

Feralpisalò 58 punti; Pro Sesto 56; Pordenone 55; Lecco 53; L.R. Vicenza 50; Virtus Verona, Renate e Arzignano Valchiampo 45; Padova, Novara, Juventus Next Gen e Pro Patria 44; Trento e Pergolettese 41; Pro Vercelli 39; Sangiuliano City 37; Mantova 35; AlbinoLeffe 34; Triestina 32; Piacenza 28.

Tv e Internet.

Virtus Verona – Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità Diretta Gol su Sky Sport (servizio a pagamento) con il commento di Giovanni Poggi e in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Dimitri Canello.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Ruffato (2006); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000).