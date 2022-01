RAI RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “: SGARBI, « SE BERLUSCONI DIRÀ DRAGHI, LUI SARÀ ELETTO, SE INDICHERÀ UN ALTRO NOME,DRAGHI NON SARÀ ELETTO PERCHÉ LA DESTRA NON LO VOTERÀ PIÙ »

15:11 - 21/01/2022

“Ho appena parlato con Berlusconi, sta benissimo, il suo umore è formidabile. Lui ha vinto, non perché diventerà presidente ma perché la scelta è nelle sue mani. Se indica Draghi, tutti lo seguiranno, se dice Draghi, lui sarà eletto. Se invece indicherà un altro nome, Draghi non sarà eletto, perché la destra non lo voterà più.

Credo che entro breve comunque dirà cosa farà”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato del gruppo Misto Vittorio Sgarbi.