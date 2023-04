BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – TGLA7 / 17 APRILE: « FDI AL 29,0%, / PD 21,0% / M5S 15,4% / LEGA 9,4% / FI 6,3% / AZIONE 4,6% »

07.07 - martedì 18 aprile 2023

Sondaggio SWG – 17 Aprile: Salgono Lega, M5S e PD e cala Fratelli d’Italia. Calenda da solo è al 4,6%, Renzi è sotto lo sbarramento. Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana.

Questa settimana si assiste a FDI sempre in vetta con il 29,0%, ancora in calo rispetto alla settimana precedente (-0,3%). Ad approfittarne è la Lega di Salvini che guadagna più di mezzo punto percentuale e torna sopra il 9% dopo il breve calo di marzo. Un piccolo passo indietro per Forza Italia che invece perde 2 decimi per strada, scendendo al 6,3%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein continua a crescere per SWG raggiungendo il 21% netto, stabilendo il suo valore valore più alto da anni (solo poche settimane fa era al 14% per SWG), superando nettamente il risultato delle ultime elezioni politiche per il PD. Cresce anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte di tre decimi, ora al 15,4%.

Dopo la divisione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, per la prima volta vengono sondate separatamente le liste di Azione e Italia Viva. Il partito guidato da Carlo Calenda fa il suo deubutto al 4,6% mentre Italia Viva si piazza al 2,6%, superando l’altra lista liberale Più Europa guidata da Riccardo Magi, posizionandosi però sotto la soglia di sbarramento del 3%. Sommate le due liste ottengono il 7,2%, mentre la settimana scorsa SWG rilevava il Terzo Polo al 7,7%.

Tra i piccoli partiti perdono consensi sia Alleanza Verdi e Sinistra (3,1%, – 0,1 punti), avvicinandosi pericolosamente alla soglia di sbbaramento, e sia Più Europa che scende al 2,3% nonostante la rottura del Terzo Polo.

L’astensione aumenta di un punto al 38%.

Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è in crescita al 2,1% avvicinandosi a Più Europa mentre Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stabile all’1,9%.