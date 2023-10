ENPA – LEIDAA OIPA * LUPI: « FELICI PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, NUOVA SCONFITTA PER LA POLITICA FAUNICIDA DELLA PAT »

16.31 - domenica 1 ottobre 2023

Lupi. Enpa, Leidaa, Oipa: “Felici per la sentenza del Consiglio di Stato, nuova sconfitta per la politica faunicida della PAT. Fugatti si adoperi per una vera convivenza con lupi e orsi

“Siamo davvero felici che il Consiglio di Stato abbia deciso di salvare i due lupi condannati a morte dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Il provvedimento di uccisione, oltre ad essere crudele, presentava numerose ed evidenti falle che il nostro avvocato Valentina Stefutti ha più volte rimarcato. Questa sentenza è un’altra sconfitta per la politica faunicida di Maurizio Fugatti. Il presidente della PAT ne prenda atto e si impegni finalmente ad attuare quelle misure preventive di convivenza con i selvatici che noi e che la stragrande maggioranza degli italiani gli chiedono da tempo.” Lo dichiano le associazioni Enpa, Leidaa, Oipa, che hanno anch’esse impugnato il provvedimento della PAT davanti al Consiglio di Stato la cui decisone è attesa per domani.

“Quella contro lupi e orsi – concludono le associazioni – è una guerra che Maurizio Fugatti combatte sulla pelle degli animali solo per guadagnare il voto delle frange più estremiste alle ormai imminenti elezioni di ottobre”.