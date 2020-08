CONSIGLIO PAT * PRESIDENTE FUGATTI RISPONDE AD INTERROGAZIONE COPPOLA (FUTURA) * TRASPORTO PUBBLICO STUDENTI: « A SETTEMBRE DI PRIMO MATTINO 400 MEZZI DI SERVIZIO EXTRAURBAN PER 15.000 POSTI »

Oggetto: interrogazione nr. 1485 di data 19 maggio 2020, presentata dal Consigliere provinciale Lucia Coppola, avente ad oggetto “Riorganizzazione del trasporto pubblico nella fase 2”.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

1. L’attuale modalità di gestione del servizio di trasporto (in orario invernale non scolastico), eccedente i bisogni in situazione normale tenuto conto che ordinariamente in questo periodo era attivo il servizio in orario estivo, più rarefatto, beneficia (congiuntamente alle criticità legate ai vincoli di distanziamento) di una situazione di carico e anche di traffico cittadino meno intensa, tale per cui le corse possono registrare anticipi che evidentemente non saranno tali con la piena ripresa dei servizi e delle lezioni scolastiche a settembre.

Resta vero che sulla visualizzazione della posizione del bus non solo le paline elettroniche distribuite nelle aree urbane sono utili allo scopo, ma anche e soprattutto la App già pubblicizzata Muoversi in Trentino, che consente ad ogni utente di conoscere la reale posizione di ognuno dei 700 autobus in servizio urbano ed extraurbano.

Si ritiene utile portare un quadro generale sui temi della ripresa (anche precisando che le contribuzioni statali per la installazione di divisori non sono disponibili per la Provincia autonoma in relazione allo specifico statuto finanziario della stessa), tenendo conto delle attuali regole sul distanziamento a bordo, a partire dal trasporto di alunni e studenti (che, va ricordato, riguarda poco meno del 50% degli iscritti alla scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado e quasi il 100% degli studenti della secondaria di secondo grado).

Si ritiene importante offrire alcuni dati di rilievo (che tengono conto delle attuali disposizioni sul distanziamento -vedasi da ultimo allegato 15 al dpcm 17 maggio 2020 in ordine alla capacità di carico dei mezzi, che allo stato risulta normativamente più che dimezzata se si tiene conto che, non solo sono inibiti il 50% dei posti a sedere dei bus extraurbani, ma sono anche impediti passeggeri in piedi se non in percentuale molto modesta: a solo titolo di esempio un autobus da 13 metri con 78 posti, precedentemente tutti occupati nelle ore di punta per servizi dalla periferia verso gli Istituti superiori può oggi caricare 25 passeggeri e, solo qualora sia accolta dal Ministero la modifica proposta delle Regioni, un ulteriore 10% di passeggeri, per un totale finale quindi che si aggira sui 33 passeggeri rispetto ai 78 precedenti-). Pare importante sintetizzare le seguenti considerazioni, a partire dagli studenti (25.000 circa) iscritti ed abbonati al trasporto verso gli istituti superiori. Alla luce di quanto sopra, ed anticipando che il contesto più delicato risulta naturalmente quello extraurbano, laddove la frequenza dei mezzi e delle corse non ha le medesime capacità di frequenza dell’ambito urbano che prevede una corsa ogni 20 minuti, si può dire che a settembre ci saranno nella fascia di primo mattino circa 15000 posti che effettueranno il servizio extraurbano con circa 400 mezzi a fronte di una domanda di studenti superiori che una giornata tipica di lunedì ante Covid vedeva circa 11000 ragazzi salire, cui si aggiungevano 11000 ragazzi della secondaria di primo grado e di alcune scuole primarie per un totale di 22000 studenti che, allo stato dell’arte, non troverebbero posto in misura pari a 7000 unità: se poi si dovesse considerare di lasciare sui mezzi una quota residua del 30% circa a beneficio di lavoratori pendolari i posti disponibili per gli studenti scenderebbero a poco più di 10.000, e quindi il numero degli studenti impossibilitati a salire supererebbe le 10.000 unità.