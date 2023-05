RAI 3 – “ MI MANDA RAITRE ” * « LA MORTE DI UN RUNNER TRENTINO AGGREDITO DA JJ4 HA RIACCESO IL DIBATTITO SU CONVIVENZA FRA UOMO E ORSO (7/5 – 9.00 »

18.34 - sabato 6 maggio 2023

La morte di un giovane runner trentino, aggredito dall’orsa Jj4 mentre stava praticando sport nei boschi, ha riacceso nelle ultime settimane il dibattito sulla difficile convivenza fra uomo e orso. Il Tar ha confermato la sospensione dell’abbattimento dell’animale, proponendo anche un’ipotesi di trasferimento. Un altro orso definito “problematico”, M62, è stato trovato morto pochi giorni fa, e solo l’autopsia potrà determinare le cause del decesso. La grave situazione impone di trovare velocemente strategie e stabilire regole di convivenza che creino un nuovo equilibrio fra animali selvatici ed esseri umani. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 7 maggio alle 9 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sulle fotografie verosimili di cui pullula il web, dalle false immagini del Papa con un cappotto griffato a quelle del finto arresto di Donald Trump, che possono far cadere nella rete delle fake news. Le innovazioni tecnologiche e l’intelligenza artificiale potrebbero rendere ancora più difficile distinguere le immagini false da quelle vere: come è possibile tutelarsi? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e fondatrice della Lega Italiana Per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Leidaa); Claudio Cia, consigliere Provincia Autonoma di Trento; Piero Genovesi, responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell’Istituto Superiore per la Protezione e aa Ricerca Ambientale (Ispra); Carmelo Gentile, Area Scientifica Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; Marco Menichelli, esperto intelligenza artificiale.