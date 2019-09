CGIL CISL UIL – TRENTINO * PROGETTONE: « LE REGOLE SI DECIDONO INSIEME PER NON PENALIZZARE I LAVORATORI »

Progettone. “Le regole si decidono insieme per non penalizzare i lavoratori”. Per CGIL CISL UIL del Trentino la priorità va data a sostenere le imprese che non licenziano gli over 50.

Dichiarazioni dei segretari di CGIL CISL UIL del Trentino, Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti.

Sulla modifica delle regole di accesso e permanenza nel Progettone la Giunta non può decidere da sola ma deve aprire un confronto con le parti sociali. Non è solo una questione formale legate al fatto che serve il via libera della Commissione provinciale per l’impiego. Si tratta infatti di conoscere concretamente la funzione del Progettone e adattare le regole a quanto succede nella realtà senza adottare miopi visioni ideologiche che finiscono solo per penalizzare i lavoratori più deboli aumentando gli impatti sociali delle crisi e i costi per le casse della Provincia.

Oggi nel Progettone entrano in media lavoratori senior di circa 55 anni ai quali mancano 8 anni alla pensione. Si tratta di lavoratori deboli licenziati da imprese private spesso proprio perché non sono più giovani. Imprese che già oggi beneficiano di forti incentivi alla riassunzione ma che difficilmente puntano su un senior.

Si può e si deve puntare su nuovi strumenti di profilazione, formazione, riqualificazione e incentivazione economica per chi farà domanda di accedere nel Progettone senza introdurre nuove regole per chi è già inserito. Ma se davvero si vuole promuovere l’occupazione degli over 50 nel privato bisognerebbe prima sostenere le imprese a creare ambienti adatti ad inserire anche chi non è più giovane e magari a far sì che non li licenzino quando hanno una certa età.

Se la Giunta intende aprire un dialogo costruttivo con le parti sociali su questi temi, CGIL CISL UIL sono pronte a dare il proprio contributo. Ma va superata la logica degli slogan dimostrando concretezza e capacità di ascolto per affrontare una sfida epocale come quella dell’invecchiamento della popolazione lavorativa in Trentino.