ISS *SINDROMI INFLUENZALI: « INCIDENZA 3,16/MILLE ABITANTI PER PIEMONTE – LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – UMBRIA – MARCHE – SICILIA CON / TRENTINO A 1,28 »

18.27 - venerdì 04 novembre 2022

Si registra in Italia un significativo aumento di casi di sindromi simil – influenzali: nella 43° settimana del 2022 (dal 24 al 30 ottobre), infatti, l’incidenza è pari a 4,8 casi per mille assistiti. È quanto evidenzia il primo rapporto InfluNet (vedi allegato), da cui emerge che ad essere colpiti maggiormente sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età con un’incidenza pari a 19,6 casi per mille assistiti.

Cinque Regioni (P.A. di Bolzano, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna) non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet, mentre tra le Regioni che l’hanno attivata Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sicilia registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale.

Nel rapporto epidemiologico si sottolinea che non sono solo i virus influenzali a provocare a tale aumento, ma concorrono anche diversi virus respiratori tra cui i rhinovirus, il SARS-CoV-2 e, in parte, il virus respiratorio sinciziale e gli adenovirus.