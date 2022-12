CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * FRATOIANNI HA MENTITO – LA LETTERA CHE INCHIODA ABOUBAKAR: « LA LEGA BRACCIANTI INCORAGGIA CAPORALATO E PRATICHE INTIMIDATORIE NEL GHETTO»

18.49 - venerdì 16 dicembre 2022

L’onorevole Nicola Fratoianni sapeva tutto delle ambiguità nelle attività di Aboubakar Soumahoro e della sua Lega Braccianti almeno da agosto. Lo dicono Marco Barbieri e Mario Nobile, membri pugliesi della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana, che spiegano di averlo avvertito più volte prima che fosse ufficializzata la discussa candidatura. E non solo. Esiste anche una lettera – che sarà mostrata stasera in esclusiva a Striscia – firmata da Barbieri e Nobile e scritta il 25 novembre dopo che Fratoianni ha negato pubblicamente di essere mai stato a conoscenza di possibili ombre sull’operato di Soumahoro.

Nella missiva viene invece ricordato come l’onorevole fosse stato allertato più volte e si entra anche nello specifico: tra le altre cose, era stato riferito di come Soumahoro – si legge – “si era circondato di un gruppo di fedelissimi, tra cui dei caporali (…). Che aveva creato un’associazione, Lega Braccianti, molto personalistica e che la gestione delle raccolte fondi era a dir poco un po’ opaca”. I due dirigenti avevano fatto notare anche come Soumahoro fosse “un personaggio creato dal gruppo Gedi e da La7, in particolare dal programma Propaganda Live” e si erano esposti direttamente con Fratoianni anche durante l’assemblea nazionale del partito del 17 agosto 2022. Ma alle loro perplessità il leader di Sinistra Italiana avrebbe reagito con indifferenza, spiegando che il partito avrebbe avuto beneficio dall’aura mediatica attorno alla candidatura di Soumahoro.

Il servizio completo questa sera alle 20.35 su Canale 5.

A differenza degli altri media, Striscia la notizia non si è occupata solamente dello scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma dei fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse, raccolte da Pinuccio, dei suoi due ex soci.

Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Ecco le domande, ora diventate quindici, a cui vorremmo da lui una risposta:

Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia?

A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone?

Quanti soldi sono stati raccolti su PayPal e sul suo conto corrente personale e come sono stati spesi i fondi di quelle collette?

Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di tre raccolte diverse?

Nell’accordo col patronato cosa era previsto e perché i suoi ex soci riferiscono di percentuali sulle pratiche?

Ci può fornire il verbale dell’assemblea in cui sono stati estromessi i due soci fondatori della Lega Braccianti?

Oltre al bilancio, è possibile vedere nel dettaglio le entrate e uscite dell’Associazione Terzo Settore Lega Braccianti?

Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?

Con che fondi ha pagato la campagna elettorale?

Gli stivali di gomma portati in parlamento sono suoi?

Perché non voleva fare entrare altre associazioni all’interno del ghetto e doveva gestire tutto lui con la Lega Braccianti?

Chiedevate soldi ai braccianti per le pratiche sindacali?

Ma i soldi al partito li stai versando?

Può escludere che si era circondato di alcuni caporali, all’interno del ghetto?

Può escludere queste richieste fatte alla Prefettura su meno controlli per i mezzi che trasportavano i migranti nei campi?