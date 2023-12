APT VAL DI FASSA (TN) * “TRENTINO SKI SUNRISE“: « ALTRI SETTE APPUNTAMENTI DEDICATI AGLI APPASSIONATI DI SCI E NON SOLO »

14.15 - giovedì 28 dicembre 2023

Partenza di successo per Trentino Ski Sunrise in Val di Fassa. Dopo l’ottimo avvio, il 28 dicembre nella skiarea Belvedere di Canazei, della rassegna fassana con lo sci all’alba, ci sono altri sette appuntamenti dedicati agli appassionati di sci e non solo.

«Trentino Ski Sunrise è una tra le esperienze più importanti della stagione invernale della Val di Fassa. Con lo sci al sorgere del sole facciamo vivere emozioni uniche ai nostri ospiti: la nascita di un nuovo giorno, il colore delle Dolomiti, quindi l’”enrosadira”, i maestri di sci che accompagnano e raccontano il territorio, la discesa su una pista appena battuta e poi l’arrivo al rifugio con una colazione gustosa con i prodotti tipici della valle. Sono sensazioni indimenticabili che le persone portano con sé per tutta la vacanza e anche oltre.

Questa mattina alle 6.45 abbiamo visto volti sorridenti e soddisfatti e siamo contenti di quest’iniziativa che, dal 28 dicembre fino all’8 marzo, offre otto opportunità per ospiti e valligiani di vivere lo sci all’alba». Queste le parole di Paolo Grigolli, direttore di Apt Val di Fassa, al termine del primo appuntamento, il 28 dicembre nella skiarea Belvedere di Canazei, della rassegna “Trentino Ski Sunrise”. Tanti i partecipanti a una esperienza che davvero non ha eguali per gli appassionati di sci, compresi i maestri delle scuole della Val di Fassa che agevolano la discesa dei partecipanti lungo la pista e che danno indicazioni sulle montagne che circondano le diverse skiarea e sullo straordinario ambiente dolomitico. «Oggi c’era tanta gente – dice Dino Davarda, direttore della Scuola di sci Marmolada di Canazei – a condividere la meraviglia di cui ci stupiamo anche noi maestri che sciamo tutti i giorni su queste piste. È una uno spettacolo della natura e poter essere a quell’ora del giorno con quella luce e quella pace è davvero un’esperienza unica che ripetiamo volentieri ogni anno con Trentino Ski Sunrise».

Oltre alle scuole di sci locali, partner fondamentali di questa rassegna, organizzata da Apt Val di Fassa, sono le società di impianti a fune che aprono eccezionalmente con ampio anticipo, sull’orario normale, uno o più impianti, a seconda della località in cui si svolge l’evento. Da non dimenticare, poi, i rifugi che offrono colazioni genuine e sfiziose a base di prodotti locali, fornendo agli sciatori il giusto carico di buon gusto e di energia per cominciare ottimamente la giornata.

Dopo il 28 dicembre, in Val di Fassa “Trentino Ski Sunrise” torna il 4 gennaio nella ski area del Col Rodella e a seguire, il 25 gennaio nella skiarea San Pellegrino con salita al Col Margherita, il 7 febbraio nella skiarea Buffaure di Pozza, il 14 febbraio nella skiarea Catinaccio di Vigo, il 21 febbraio nella ski area Alpe Lusia di Moena, il 2 marzo nella ski area San Pellegrino – zona Costabella e, infine, l’8 marzo nella ski area Ciampac di Alba di Canazei.

Alla visione della nascita del nuovo giorno sulle Dolomiti si può assistere anche se non si scia: cinque esperienze fassane di #trentinoskisunrise, infatti, sono aperte a tutti (precisamente quelle del 25 gennaio, 7, 14 e 21 febbraio e del 2 marzo). Info e iscrizioni agli appuntamenti: www.fassa.com.