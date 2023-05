ZANETTI (FDI – VICE COMMISSARIO TRENTINO) * EX MARGHERITA: « APPRENDO DI VIAGGI A ROMA DI ESPONENTI POLITICI DEL PASSATO, MENDICANO L’AGOGNATA POLTRONA »

18.11 - mercoledì 3 maggio 2023

Gentile direttore,

apprendo con tristezza, la notizia di viaggi nella nostra amata capitale, Roma, di pseudo-esponenti di una ex Margherita i cui petali oramai sono morti, presso la nostra segreteria nazionale di FDI cercando di mendicare, come al solito, l’agognata poltrona!

Considerate le storiche provenienze e l’indiscusso DNA Dellaiano per non dire Grisentiano; ciò che mi indispone più di tutto è l’incredibile faccia di bronzo, nel tentare di arraffare il voto di opinione del Presidente Giorgia Meloni, quasi scambiando FDI come l’autobus del momento.

Credo sia un errore scambiare la segreteria nazionale di FDI come la Sala Riunioni del CDA del Parco Adamello Brenta.

Mi allarma come certe manovre, siano fatte con l’aiuto della tenebra proprio perché sono evidenti le loro incompatibilità con chi sostiene i valori e gli ideali della destra naturale e patriottica.

Credo sia arrivato il momento di maggiore serietà e coerenza, financo superando le difficoltà di comprendere che prima di essere candidati per FDI sia necessario riconoscersi nella sua politica e in quello che rappresenta.

Vista la piena misura, inviterei gli esponenti di Fratelli d’Italia nel verificare se esistono i presupposti di compatibilità di talune figure insieme alla dirigenza del partito provinciale onde evitare i continui inciampi.

*

Cristian Zanetti

Vice Commissario per il Trentino di Fratelli d’Italia