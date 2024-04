APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “COLBRICON BIKE FEST“: « IL FESTIVAL DI MTB PIÙ ESTREMO D’ITALIA, IL 13 E 14 LUGLIO »

11.26 - martedì 16 aprile 2024

Colbricon Bike Fest: il festival di mtb più estremo d’Italia. Il 13 e 14 luglio a San Martino di Castrozza è in programma un nuovissimo evento di freestyle. Il week-end del 13 e 14 luglio a San Martino di Castrozza si terrà il Colbricon Bike Fest, un evento senza precedenti che radunerà l’intera scena italiana del mondo della mountain bike freestyle.

L’Italian Dirt League, fondata con lo scopo di creare il primo tour italiano di Dirt Jumping e che da anni realizza festival, eventi e show legati al mondo freestyle, quest’anno organizzerà il Colbricon Bike Fest. “IDLtour” porterà infatti a San Martino di Castrozza due giornate di pura adrenalina e spettacolo, unendo amatori, espositori e rider professionisti in un unico e magnifico luogo nel cuore del Trentino. L’obiettivo? Creare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della mountain bike e tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo ambiente.

Il festival sarà composto da una serie di esperienze coinvolgenti. Si avrà la possibilità di immergersi nei sentieri e nella jump area del Colbricon Bike Park, circondati dalle iconiche Pale di San Martino, il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti. Un bike park immerso nella natura, realizzato a partire dal 2022 dalla società San Martino Rolle e servito dalla cabinovia 10 posti Colbricon Express, che integra ed arricchisce una bike area di cui fa parte anche la vicina San Martino Bike Arena di Tognola.

“La nuova jump line inaugurata nel 2023 – spiega il Presidente di San Martino Rolle Giacobbe Zortea – è una delle aree freestyle più innovative ed adrenaliniche del panorama italiano. Il Colbricon Bike Fest rappresenta il modo migliore per dare valore e visibilità agli importanti investimenti che come società abbiamo messo in campo negli ultimi anni sul prodotto bike”.

Va sottolineato che questo non è solo un evento per gli esperti; il bike park infatti offre strutture accessibili anche ai principianti, permettendo a tutti di mettersi alla prova in sicurezza e affinare le proprie abilità.

Colbricon Bike Fest non sarà focalizzato unicamente al “riding” all’interno dell’area trail, verranno organizzati bike tour anche sui sentieri che saranno protagonisti della UCI MTB Marathon World Championship 2026. Gli espositori nel mondo della MTB saranno presenti per interagire con il pubblico, offrendo l’opportunità unica di scoprire le ultime novità nel settore e di testare le attrezzature di altissima qualità.

Il momento centrale dell’evento sarà la competizione internazionale FMB World Tour, dedicata alla disciplina del dirt jumping. Atlete e Atleti di freestyle della scena internazionale si sfideranno e daranno spettacolo sulla linea di salti appositamente creata da Manuel Simion ai piedi del bike park: un evento senza precedenti in Italia.

Non è tutto! Il Festival offrirà anche una varietà di eventi minori aperti al pubblico, musica dal vivo e un’area dedicata al ristoro, garantendo un’atmosfera coinvolgente per tutti i presenti.

In conclusione, il Colbricon Bike Fest si propone di essere più di un semplice evento sportivo; saranno due giorni in cui competizione, passione e divertimento creeranno un connubio perfetto.

Sia che siate appassionati veterani o nuovi arrivati nel mondo della mountain bike, questo festival è un’occasione da non perdere!