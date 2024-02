ON. URZÌ (FDI) * TRENTINO – CONGRESSO: “ SFIDA PER UN PARTITO UNITO – SOLIDALE – DETERMINATO, RACCOGLIAMOLA TUTTI “

16.26 - sabato 10 febbraio 2024

FdI, sfida per un partito unito, solidale e determinato – Urzì: raccogliamola tutti assieme

“Dal 17 febbraio dovrà uscire un partito unito, solidale al suo interno, determinato nei suoi obiettivi. Impegnerò ogni secondo del mio tempo sino a quella data (quando cesserà come previsto il mio mandato) per garantire l’unità del partito anche nella diversità di visioni sui temi – ma nel rispetto delle regole – nella ricchezza della dialettica interna che non è un problema, ma una opportunità se gestita in modo rispettoso e ordinato, all’interno del partito e non sui giornali.

Questa stagione può iniziare, anzi deve iniziare, con l’entusiasmo e la passione di sempre. Mi farò garante di tutto ciò senza pregiudiziali nei confronti di nessuno sino alla scadenza del mio mandato come commissario, il 17 febbraio, dopo di che rimarrò come coordinatore regionale, ma lasciando alla presidenza provinciale del partito le responsabilità dei rapporti col territorio e con la classe dirigente locale. Posso, intanto, solo precisare che procedimenti di disciplina interni a Fratelli d’Italia di cui hanno parlato alcuni organi di stampa non interferiscono in alcuna misura con le ordinarie attività del partito, se non per le conseguenze che esercitano le deliberazioni assunte.

Su di esse, che ricordiamo rappresentano l’espressione più alta e indipendente da ogni condizionamento – nel partito – non intendo esprimere alcun commento considerando i fatti oggettivamente valutati che le hanno determinate, ormai giudicati dal pronunciamento dei probiviri.

Questa sera a mezzanotte scadranno intanto i termini per la presentazione di eventuali ulteriori candidature alla presidenza del partito a livello provinciale.

Si intende confermare la ferma volontà di favorire il processo di massima rappresentatività all’interno degli organi che verranno eletti e nominati dal congresso al fine di garantire la più ampia partecipazione alla futura linea politica (ampiamente assorbita dagli impegni assunti a livello di maggioranza provinciale) e soprattutto una strutturata organizzazione che riconosca il ruolo dei territori, dei circoli e degli eletti a ogni livello. Intendo garantire la massima accessibilità al congresso provinciale ma anche alla definizione di una soluzione unitaria per tutti coloro che siano animati dalla volontà positiva di portare il proprio contributo per la crescita e il consolidamento del partito in linea con i successi già raggiunti ad ogni livello, con l’ingresso in giunta provinciale per la prima volta, e l’ormai concreta possibilità di partecipare anche al governo regionale.

Mi preme rilevare e ricordare come al congresso non si elegge solo il presidente del partito, ma anche il coordinamento provinciale che svolge un ruolo determinante in tutte le dinamiche interne che riguardano il partito stesso. È questo l’impegno che chiunque saranno o sarà i candidati o il candidato alla presidenza dovrà assumersi di fronte ad un partito forte della sua pluralità, che si è allargato e raccoglie esperienze e sensibilità diverse accomunate dai valori fondanti di FDI.

Convertire quindi questo momento in opportunità di crescita aperta a tutti coloro che svolgono quotidianamente un ruolo interno al partito con diligenza e sano impegno. Nello spirito unitario”.

On. Alessandro Urzì, Commissario provinciale FdI Trentino