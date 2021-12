16:54 - 17/12/2021

Su indicazione della Polizia di Stato, a partire dalle 18 di oggi, venerdì 17 dicembre, e fino a nuove direttive, Autostrada del Brennero ridurrà ad una le corsie della carreggiata sud in prossimità del confine di Stato in ingresso in Italia, in modo da favorire il controllo delle disposizioni recentemente adottate dal Governo Italiano per contenere i contagi da Covid-19.