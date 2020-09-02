https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/Schermata-2020-09-02-alle-17.24.57.jpg 355 1300 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2020-09-02 17:25:382020-09-02 17:27:16MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1