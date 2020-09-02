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NUOVE OCCUPAZIONI E VOUCHER

Intervista a dottoressa Laura Pedron

Dirigente Pat Dipartimento sviluppo economico ricerca e lavoro

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	MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »				


 


 


 


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