CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « FESTIVAL DI SANREMO, IL DIRETTORE CIANNAMEA SI RIFIUTA DI RIVELARE L’ENTITÀ DEL RIMBORSO SPESE A TRAVOLTA »

14.49 - sabato 10 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL’INTRATTENIMENTO PRIME-TIME CIANNAMEA SI RIFIUTA DI RIVELARE L’ENTITÀ DEL RIMBORSO SPESE A TRAVOLTA. PINUCCIO: «Ma sono soldi pubblici, dovete dirci quanto è stato speso!» E AMADEUS RIVELA A STRISCIA: «A JOHN TRAVOLTA A SANREMO AVEVO DETTO NO»

«I contatti con John Travolta come e quando sono stati presi? Possibile che nessuno sapesse delle scarpe?». Così Pinuccio ad Amadeus nella conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo, con riferimento al caos che si è scatenato per l’ospitata dell’attore americano sul palco dell’Ariston con annessa pubblicità occulta.

«Con John Travolta non mi sono mai sentito direttamente. E vi svelo un retroscena: quando all’inizio mi è stato proposto come ospite ho risposto di no, perché era già venuto e perché avevo le serate piene», risponde il direttore artistico. Mentre sulle questioni contrattuali dice di non sapere niente dell’accordo e gira il microfono al direttore intrattenimento prime-time Rai Marcello Ciannamea. «Contrattualmente si è verificato tutto in maniera limpida – specifica Ciannamea -. Rai ha chiuso il contratto senza riferimenti allo sponsor e pattuendo con Travolta solo un rimborso spese molto basso, ma che non riveleremo». Quando Pinuccio gli fa notare che, essendo soldi pubblici, dovrebbero dire l’entità del rimborso, Ciannamea chiude: «Non riveliamo i compensi di nessuno per questioni di riservatezza, è una giustificazione valida? Per noi sì». E Pinuccio “No”.

+++ LINK VIDEO: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/amadeus-john-travolta-del-contratto-non-so-niente_560230/