AMBROSI (FDI – TRENTINO) – MOZIONE * CICLABILE DRO-DRENA: « SP84, UN COLLEGAMENTO “GREEN“ FRA VALLE DEI LAGHI E ALTO GARDA PER INCENTIVARE IL CICLOTURISMO »

Ciclabile Dro/Drena – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Un collegamento ‘green’ fra Valle dei Laghi e Alto Garda per incentivare il cicloturismo”.

La presenza di tratti stradali tortuosi con alcuni tornanti lungo la Strada Provinciale 84 nel tratto che congiunge Dro e Drena rappresenta un problema non trascurabile, specialmente nel periodo estivo, per l’importante afflusso di veicoli a motore e biciclette. Per far fronte a questa criticità ho depositato una proposta di mozione finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile accanto a questo tratto stradale della lunghezza di 3,3 km che richiederebbe una spesa contenuta, visto che in fregio alla SP 84 vi è sufficiente spazio per il tracciato e non sono quindi necessari lavori lunghi, complessi e particolarmente onerosi.

Il transito di biciclette dal Garda alla Valle dei Laghi negli ultimi anni è aumentato significativamente sull’onda della diffusione delle biciclette a pedalata assistita. La ciclabile sarebbe cruciale nel favorire il cicloturismo mettendo in collegamento in totale sicurezza con l’Alto Garda zone di grande valore paesaggistico, storico e culturale come il Lago di Cavedine, il Biotopo delle Marocche e la splendida roccaforte medievale di Castel Drena. Ciò va a inquadrarsi inoltre nella più ampia visione di un percorso dedicato alle biciclette che possa congiungere un giorno la città di Trento all’Alto Garda attraversando la Valle dei Laghi.

Il Trentino deve essere un territorio all’avanguardia in tema di mobilità “green” e sostenibile, per la salute della nostra popolazione e per attrarre quella fetta sempre più consistente di turisti che fuggono dalla stanzialità e dal caos delle città per godere dell’aria aperta e degli spazi della nostra terra in maniera dinamica, attiva e rispettosa dell’ambiente.

Cons. Alessia Ambrosi

PROPOSTA DI MOZIONE

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE TRA DRO E DRENA

Considerato che,

la Strada Provinciale 84, che partendo da Dro attraversa tutta la Valle dei Laghi e di Cavedine per poi congiungersi alla SS45bis nei pressi di Vezzano, nel tratto che congiunge l’abitato di Dro con quello di Drena presenta alcune criticità per la viabilità di veicoli a motore e biciclette, dovute alla presenza di tratti stradali tortuosi con alcuni tornanti.

Posto che,

la realizzazione di una pista ciclabile che percorra la Valle dei Laghi e di Cavedine è obiettivo di cruciale importanza per favorire una viabilità sostenibile che abbia anche una valenza turistica virtuosa legata all’attività sportiva e all’attraversamento di tratti dal valore storico e paesaggistico significativo. Ciò va a inquadrarsi inoltre nella più ampia visione di un percorso dedicato alle biciclette che possa congiungere un giorno la città di Trento all’Alto Garda attraversando la Valle dei Laghi e di Cavedine.

Visto che,

un significativo passo nello sviluppo della ciclabile in Valle dei Laghi e di Cavedine passa dalla realizzazione del tratto compreso fra gli abitati di Dro e Drena, per un tracciato complessivo di 3,3 Km in fregio alla SP 84 o, in alternativa, attraversando in parte le strade di campagna esistenti e il percorso della vecchia strada per Drena, che però presenta pendenze maggiori.

Considerato che,

la realizzazione della ciclabile lungo la SP84 risulterebbe fondamentale per la sicurezza dei veicoli e delle biciclette, il transito delle quali negli ultimi anni ha subito un significativo incremento, favorito anche dalla diffusione delle biciclette a pedalata assistita. Una ciclabile diventerebbe dunque cruciale nel favorire il cicloturismo permettendo di raggiungere in sicurezza il Lago di Cavedine o la splendida roccaforte medievale di Castel Drena, da cui è possibile avere un’ampia vista sull’Alto Garda.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

impegna la Giunta provinciale

ad attivarsi per avviare le procedure per la realizzazione della pista ciclabile fra gli abitati di Dro e Drena lungo la SP84.

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato