SEN. DE BERTOLDI (FDI) * LETTERA AL MINISTRO FRANCO: « PROFESSIONISTI, BISOGNA DARE UNA ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA AL DDL INFORTUNIO E MALATTIA »

Professioni. de Bertoldi (FdI): lettera al ministro Franco: ascolti le categorie. Dare adeguata copertura finanziaria al ddl infortunio e malattia.

“Le scrivo per richiamare la sua attenzione sul Disegno di legge 1474 riguardante il differimento dei termini per infortunio e malattia del professionista, a mia prima firma, incardinato nella Commissione Giustizia del Senato, del quale si è spesso discusso, nell’ambito dei lavori delle Commissioni parlamentari, e che è noto anche alla viceministra Laura Castelli e alla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra”.

Inizia così la lettera che il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, coordinatore della Consulta parlamentari commercialisti, ha inviato nei giorni scorsi al ministro dell’Economia, Daniele Franco.

“In particolare, continua nella missiva il senatore di FdI, avevamo approfondito il tema, durante una seduta delle Commissioni Finanze di Camera e Senato riunite, a fine luglio, quando all’ordine del giorno c’era la questione del Monte dei Paschi, e a margine mi aveva assicurato l’impegno per definire la copertura del Ddl”.

“Adesso, precisa de Bertoldi, anche in considerazione delle numerose e reiterate richieste di esponenti del mondo professionale, che desiderano che venga riconosciuto il diritto costituzionale alla difesa della salute anche ai lavoratori autonomi, chiediamo che venga finalmente data l’adeguata copertura finanziaria al provvedimento che è stato sottoscritto trasversalmente dalle forze politiche. Ad esempio, l’Adepp e le principali associazioni di professionisti hanno proposto di utilizzare i risparmi del fondo per l’esonero contributivo, di almeno 600 milioni, per la copertura del disegno di legge”.

“Approvare la norma sul rinvio delle scadenze per chi si ammala, o subisce un infortunio, sarebbe un atto di grande responsabilità, nell’interesse di moltissimi lavoratori indipendenti del nostro Paese. Nell’attuale contesto politico e sociale, ancora condizionato dagli effetti della pandemia, ritengo che la condivisione tra maggioranza e opposizione di un principio di civiltà, quale è indubbiamente la tutela della salute, avrebbe un enorme significato. “, conclude il senatore de Bertoldi.