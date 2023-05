APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE”: « DISPONIBILI GLI ULTIMI 500 POSTI PER PARTECIPARE ALLA GARA DELL’11 GIUGNO »

11.29 - lunedì 22 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ledro Sky, caccia agli ultimi pettorali per la “corsa a fil di cielo”. A meno di un mese dalla gara restano disponibili gli ultimi dei 500 posti per la sfida del prossimo 11 giugno sul “senter delle Greste”, attraverso i punti più panoramici della Valle di Ledro.

È corsa agli ultimi dei 500 pettorali disponibili per partecipare a “Ledro Sky – Senter dele Greste”, la gara di skyrunning in programma domenica 11 giugno, organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo con il sostegno di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

La gara – che da quest’anno rientra nel circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon come seconda tappa – prevede 19 chilometri con un dislivello positivo di 1.610 metri, con partenza e arrivo a Mezzolago, con scorci mozzafiato su alcuni dei punti più panoramici della Valle di Ledro, tra camminamenti, trincee e vette fino ai 1.988 metri.

In attesa degli ultimi atleti elite, ai nastri di partenza sono già previsti talentuosi runner del panorama nazionale, tra i quali: Caterina Stenta, Giulia Compagnoni, Mattia Bertoncini, Federico Presa, Cristian Modena, Mattia Tanara, Martina Bilora, Simone Costa Fabiano Roccabruna, Daniele Andreis, Stefano Gardener, i vincitori della scorsa Garda Trentino Run Alessia Scaini e Luca Merli, e Marco Filosi, quest’ultimo medaglia di bronzo alla Ledro Sky del 2021.

“La Ledro Sky è un appuntamento molto importante per valorizzare attraverso lo sport un territorio, come quello della Valle di Ledro con i suoi diversi scenari naturali. Siamo molto orgogliosi che da quest’anno la gara rientri nel circuito ‘The Golden Trail National Series’ supported by Salomon che permetterà di far conoscere la Valle in tutta la sua bellezza. Un ringraziamento particolare va alla SSD Tremalzo e ai volontari che con impegno ed entusiasmo animano questo territorio” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

IL PERCORSO DELLA GARA

Domenica 11 giugno, i partecipanti partiranno dal parco feste dell’abitato di Mezzolago (675m), nel Comune di Ledro. Da qui, grazie alla passeggiata che costeggia il Lago di Ledro, raggiungeranno il centro storico di Pieve di Ledro (668 m), per poi imboccare il sentiero SAT 454 che sale verso Malga Saval (1692 m), passando per la località Rave (1060 m) dove sarà allestito il primo ristoro.

Dopodichè si supererà la Sella della Cocca (1360 m) fino a raggiungere i pascoli della conca di Saval. Arrivati a Malga Saval (1692 m), gli atleti procederanno in direzione del Monte Carèt (1793 m) per scendere poi verso Bocca Saval (1740 m) dove saranno posizionati il secondo ristoro ed il primo cancello orario fissato a 2 ore e 15 minuti di gara.

Da qui inizierà la salita verso Cima Parì (1988 m), sulla cui sommità è fissato il traguardo volante intitolato alla memoria di Damiano Gnuffi, appassionato podista ledrense e cofondatore della SSD Tremalzo. Doppiata la cima, si imboccherà il “Senter dele Greste”: lungo il crinale, sempre in quota, attraverso trincee e camminamenti della Grande Guerra, si conquisterà Cima Sclapa (1887 m). Una ripida discesa porterà a bocca Dromaè (1675 m) dove saranno allestiti il terzo ristoro ed il secondo cancello orario fissato a 3 ore e 15 minuti di gara. Il percorso poi risalirà la dorsale di Cima d’Oro fino alla vetta (1802 m).

Seguirà la discesa, con magnifiche viste sui laghi di Ledro e Garda, per raggiungere la croce di Cima d’Oro (1703 m), con le trincee che guideranno fino alla sommità delle coste di Salò, dove in località Belvedere (1400 m) sarà posizionato il quarto ristoro. Seguendo il sentiero botanico si scenderà fino alla località Fior di Bella (900 m) e con una panoramica traversata si giungerà alle porte di Mezzolago (675 m). Il rush finale di 300 metri su asfalto porterà gli atleti all’arrivo. Il tempo massimo per concludere la gara sarà di 4 ore e 30 minuti.

Le iscrizioni potranno essere fatte unicamente online entro le ore 12:00 di venerdì 9 giugno (o fino ad esaurimento pettorali) compilando l’apposito form disponibile al seguente link: https://www.ledrosky.it/it/p/iscrizione.

La quota d’iscrizione è pari a € 30,00 fino alle ore 12:00 del giorno venerdì 9 giugno 2023. L’iscrizione “last minute” sarà possibile, salva la disponibilità di pettorali, direttamente presso l’ufficio gara, nelle giornate di sabato 10 giugno 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e domenica 11 giugno 2023, dalle ore 7:00 alle ore 8:30, a un prezzo maggiorato (€ 40,00).

Ledro Sky

IL PROGRAMMA DI “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE” 2023

Sabato 10 giugno 2023:

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

Domenica 11 giugno 2023:

ore 07:00: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

ore 08:30: appello alla partenza, spunta atleti e successivo briefing gara

ore 09:00: partenza gara

ore 12:30: pranzo con polenta gialla concia e cavolo cappuccio

ore 15:00: premiazioni

Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con intrattenimento musicale e dj set.

Presso il Centro Feste Mezzolago, luogo di partenza e delle premiazioni della gara, sarà inoltre presente lo stand di ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) per sensibilizzare sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Allo stand ci sarà anche il runner trentino Stefano Dalvai che, a seguito del trapianto, nel 2017 partecipò proprio alla Ledro Sky come prima gara post-operatoria.

Sempre presso il Centro Feste Mezzolago, si terrà anche la tradizionale festa paesana “Pane, Vino e Pesciolino” con pranzo a base di aole (alborelle) fritte e polenta gialla di Storo, organizzata dalla Pro Loco di Mezzolago.

*

Foto di Francesco Bergamaschi