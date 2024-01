CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « TAPIRO MEDICAMENTOSO A LUCA CAMPANA, FERITO DALLA PISTOLA DELL’ONOREVOLE POZZOLO (8/1) »

18.48 - domenica 7 gennaio 2024

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro medicamentoso a Luca Campana, elettricista trentunenne che la notte di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, è stato ferito alla gamba da un colpo esploso da una pistola di proprietà del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, che nega però di essere colui che ha sparato.

«L’unica cosa che mi ricordo è che l’arma è stata tirata fuori dall’onorevole, la maneggiava lui», racconta Campana a Valerio Staffelli. «Gli ho chiesto perché mi avesse sparato, non mi ha mai risposto e non mi ha nemmeno chiesto scusa».

