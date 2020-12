COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN) * AREA EX CATTOI: SINDACO SANTI, « RAGGIUNTA L’INTESA PER IL SUO UTILIZZO COME PARCHEGGIO PUBBLICO »

L’amministrazione comunale ha raggiunto un’intesa con la proprietà dell’area ex Cattoi per il suo utilizzo come parcheggio pubblico.

«Sul destino di quest’area -spiega il sindaco Cristina Santi- ci siamo già espressi più volte e in modo chiaro: l’obbiettivo dell’amministrazione è soddisfare le richieste del pubblico nel rispetto della parte privata. Ma i tempi non saranno brevi, com’è comprensibile, e nel frattempo ci stiamo occupando anche di una pluralità di altre questioni. Una di queste è il tema dei parcheggi: a questo proposito sono contenta di poter informare la cittadinanza che abbiamo ricevuto la disponibilità della proprietà dell’area ex Cattoi, che ringrazio, in merito alla possibilità di utilizzarla come parcheggio pubblico. Lo ritengo un grande successo, che prova come il giusto atteggiamento sia sempre il dialogo, nell’interesse pubblico e nel rispetto di tutti».

Nelle prossime settimane gli uffici preposti saranno al lavoro per individuare la soluzione migliore con cui dare attuazione all’accordo.

«In particolare saranno approfonditi gli aspetti legati alla viabilità -spiega il sindaco- ma quello che voglio sottolineare è che una volta definiti i dettagli dell’intesa, sarà comunque il Comune, con la società Apm, a gestire l’area, con l’obiettivo di soddisfare eventuale richieste per gli eventi in programma nella prossima stagione estiva».

Foto: Ufficio stampa Comune di Riva del Garda