BISESTI (LEGA) * #STOPMES: « SABATO E DOMENICA PRESENTI IN TANTI COMUNI DEL TRENTINO PER DIRE NO AD UNA RIFORMA AMMAZZA-STATI »

#STOPMES: « SABATO E DOMENICA PRESENTI IN TANTI COMUNI DEL TRENTINO PER DIRE NO AD UNA RIFORMA AMMAZZA-STATI. “Sabato e domenica la Lega Salvini Trentino sarà nelle principali piazze della Provincia autonoma per fare una raccolta firme per dire Stop alla riforma del MES, una riforma da bloccare a tutti i costi per il bene dell’Italia e della nostra Provincia autonoma”, ad affermarlo il Segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti che farà un vero e proprio tour da Rovereto a Trento in via Santa Croce, fino a Cavalese e a Predazzo per spiegare il MES e le ragioni della contrarietà della Lega a questo accordo. “Parlerò di bail-in, di Mes, di Europa in tanti comuni del Trentino grazie ai nostri gazebi. Aspettiamo quindi tutti coloro che si vogliono opporre a questa riforma ammazza-Stati nei gazebi della Lega! Noi siamo #sempretralagente”, ha affermato il Segretario della Lega Salvini Trentino