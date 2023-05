“ASSOCIAZIONE CULTURALE REC – ALTERFESTIVAL” / “UNIAMOCI TRENTINO” * “FESTIVAL INFORMAZIONE INDIPENDENTE”: « IL 3 E 4 GIUGNO AD ACQUAVIVA, CON FOA E FRECCERO »

11.07 - lunedì 22 maggio 2023

Presentazione dell’evento “Festival Informazione indipendente Italiana- Memorial Giulietto Chiesa”, in programma il 3 e 4 giugno prossimi a Trento all”Assìcura Fly Music Arena”, in località Acquaviva. Organizzano l’associazione culturale REC – Alterfestival e l’associazione UniAMOci Trentino ASP.

Vedrà la partecipazione oltre 30 giornalisti e divulgatori, provenienti da tutta Italia, che, in sei distinti eventi, proporranno le proprie riflessioni sul ruolo del giornalismo e della comunicazione nell’epoca contemporanea.

Sabato 3 giugno verranno ripercorse le tappe che hanno portato alla nascita della cd “contro-informazione”, si affronteranno nel pomeriggio due temi attualissimi quali la comunicazione scientifica e la propaganda di guerra, per concludere con la conferenza “Memorial Giulietto Chiesa” nel corso del quale la moglie, i colleghi e gli amici, ricorderanno la figura umana e professionale di Giulietto Chiesa.

Domenica 4 giugno si svolgerà una tavola rotonda con i giornalisti presenti nella quale si formerà una commissione per l’attribuzione di un premio giornalistico indipendente, intitolato a Giulietto Chiesa, da assegnare ogni anno a giornalisti o realtà editoriali indipendenti che si siano distinte per la qualità del proprio impegno professionale. Nello stesso evento si chiederà ai presenti di formare un gruppo di lavoro per la creazione di un network indipendente al servizio di tutte le piattaforme editoriali allo scopo di armonizzare, ordinare e selezionare il materiale prodotto dal mondo dell’editoria indipendente italiana.

Nel pomeriggio verrà dato spazio agli interventi individuali dei giornalisti presenti che potranno rispondere alle domande del pubblico, discorsivamente o analiticamente, attorno ai temi di studio del proprio lavoro.

Nel tardo pomeriggio si svolgerà una conferenza su “il buon giornalismo” con Marcello Foa, Carlo Freccero, Francesco Borgonovo – con contributo video di Toni Capuozzo – moderati da Enrica Perucchietti, allo scopo di gettare un ponte ideale tra l’informazione indipendente e la cd informazione mainstream.