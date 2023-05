UILTUCS TN-AA/SŰDTIROL * “LA GARANTE DELLA PARITÀ”: « LA NUOVISSIMA FIGURA SARÀ PROPOSTA DAL SINDACATO, L’EVENTO A TRENTO – MUSE 24/5 – 9.30 »

09.49 - lunedì 22 maggio 2023

La Garante della Parità. È il nome, più che significativo, della nuovissima figura che sarà proposta dalla Uiltucs, la Uil del Terziario. Una figura rappresentativa, sindacale, eletta in ogni azienda italiana, che avrà in ogni luogo di lavoro un compito preciso, concreto, per dar vita e forza a un’azione non simbolica ma di grande solidità e, soprattutto, senza precedenti.

Questa la proposta che il sindacato lancerà a Trento, all’evento pensato per la parità di genere che si terrà il prossimo 24 maggio dalle 9.30 al Muse, Museo della Scienze (Corso del Lavoro e della Scienza 3, a Trento).

Per l’occasione, verrà strutturato il Coordinamento nazionale dedicato alle politiche di genere nel terziario e saranno trattate diffusamente tematiche sulla trasparenza e parità retributiva, oltre alle misure contrattuali che possono essere messe in atto per contrastare ogni forma di discriminazione, mobbing e violenza di genere nei luoghi di lavoro. Su quest’ultimo aspetto verranno rese noti i tre campi di intervento pensati per tutti i contratti collettivi nazionali.

L’iniziativa. La tavola rotonda si aprirà a partire dalle ore 9.30. L’evento, dal titolo “La Garante della Parità”, sarà aperto dalla segretaria nazionale Uiltucs Samantha Merlo. Seguiranno i contributi di Francesca Marinelli, professoressa della Statale di Milano, di Paola Taufer, presidentessa della Commissione per le pari opportunità di Trento e di Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. Dopo alcuni approfondimenti di merito sui temi trattati chiuderà i lavori della giornata Paolo Andreani, segretario generale della Uiltucs.

Walter Largher

Segretario Generale Uiltucs Trentino Alto Adige Sűdtirol