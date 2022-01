COVERZEN.IT * INSURETECH: « LA NUOVA PIATTAFORMA DI ASSICURAZIONE PER ACQUISTARE LE POLIZZE DIGITALI, COMPLETATO IL ROUND DI FINANZIAMENTO PRE-SEED PARI A 500 MILA EURO »

12:12 - 31/01/2022

Coverzen, la nuova piattaforma di assicurazione per acquistare le polizze digitali attraverso il proprio assicuratore, completa il round pre-seed.

Nasce Coverzen, la piattaforma digitale a supporto degli intermediari assicurativi creata dai fondatori di SOStariffe.it. A fine 2021, a distanza di pochi mesi della fondazione, la società ha completato un round di finanziamento pre – seed pari a € 500 mila .

Partecipando al round di investimento, ai fondatori; Alberto Mazzetti, Giuliano Messina, Umberto Lentini , si unisce un gruppo di investitori della Silicon Valley e Jacopo Vanetti , imprenditore seriale e investitore. L’amministratore delegato della società è Raffaele Bianchi , alle sue spalle una carriera in una boutique di consulenza strategica.

Non c’è più bisogno di scegliere se passare da un comparatore di tariffe e non avere assistenza, oppure affidarsi al proprio assicuratore con prezzi molto più alti: Coverzen è un servizio dedicato ai professionisti del settore che unisce il meglio del mondo digitale e di quello intermediato . Rende il processo di quotazione, personalizzazione e vendita di polizze per l’auto, la persona, i professionisti e le imprese, in modo completamente digitale, garantendo allo stesso tempo la comparazione delle migliori offerte sul mercato. Tramite l’utilizzo della piattaforma l’intermediario può emettere più polizze in un arco temporale minore e gestire la propria clientela in un modo più efficace.

L’ascolto della propria rete di intermediari, che ad oggi conta diverse centinaia di professionisti , ha permesso di sviluppare ulteriori strumenti all’interno della piattaforma per gestire al meglio il portafoglio, le scadenze e ampliare la disponibilità di prodotti assicurativi.

“ Coverzen nasce con l’intento di digitalizzare e soprattutto semplificare il lavoro degli intermediari assicurativi. Siamo determinati ad ottenere un posizionamento di riferimento nel settore e diventare lo strumento fondamentale per l’operatività dei professionisti assicurativi anche a beneficio del cliente finale che potrà così avere a disposizione un’ampia gamma di prodotti, mantenendo il supporto e la consulenza del proprio assicuratore” , ha commentato Giuliano Messina, co-fondatore di Coverzen .

L’approvazione continua di regolamenti, obblighi e responsabilità a carico dell’intermediario rendono complesso emettere anche la polizza più semplice Il World insurance report 2021, redatto da Capgemini afferma che le compagnie assicurative stanno investendo nella digitalizzazione, ma hanno difficoltà a renderla produttiva.

Per questo motivo è nato il termine Digi-intermediation: intermediazione sostenuta dalle tecnologie digitali per muoversi tra digitale e fisico con soluzioni di continuità e ottimizzazione dei processi.

“E’ in questo contesto che ha trovato terreno fertile Coverzen, tech company e broker assicurativo , che permette di quotare ed emettere le polizze di compagnie dirette e tradizionali in modo completamente digitale, supportando in modo smart l’intermediario tutti i passaggi burocratici: dalla compilazione del questionario di adeguatezza, la preventivazione in meno di 30 secondi, il confronto delle polizze, la personalizzazione, la firma di tutti gli allegati previsti per legge, con firma digitale, alle scelte di pagamento o di frazionamento del premio. Naturalmente per chi ha la necessità di firmare i documenti in cartaceo o pagare in contanti, è possibile percorrere anche questa strada”, ha aggiunto Alberto Mazzetti, co-fondatore di Coverzen .

Nata nel 2021, Coverzen è il frutto dell’esperienza decennale di SOStariffe.it (venduta nel 2020 a Gruppo MutuiOnline), servizio che coniuga vendite e gestione di una piattaforma altamente sofisticata e performante. Coverzen non è legata al celebre comparatore; è un servizio dedicato esclusivamente ai professionisti del settore e non alla clientela retail.

Coverzen è la piattaforma tecnologica al servizio degli assicuratori per un’operatività semplificata e digitale. Attraverso un unico portale permette di gestire comodamente il proprio portafoglio e ad avere accesso alle migliori tariffe presenti sul mercato. Per saperne di più, visita la nostra homepage.