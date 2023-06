BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – 26 GIUGNO: « FDI AL 28,6% PD 20,3% / M5S 16,3% / LEGA 9,3% / FI 7,1% / AZIONE 3,5% »

07.55 - martedì 27 giugno 2023

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana FDI torna di nuovo in calo, scendendo al 28,6%, perdendo tre decimi. La morte di Berlusconi, che per altri sondaggi ha fatto crescere il valore di Forza Italia anche al 13%, non agevola per SWG il partito di Berlusconi che anzi cala di un ulteriore decimo al 7,1%. Continua invece a crescere la Lega, stavolta di due decimi, portandosi al 9,3%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein torna a calare, dopo il parziale recupero della scorsa settimana, scendendo al 20,3%. In crescita invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna tre decimi salendo al 16,3%.

Spostandoci nell’area dell’ex Terzo Polo, Azione, il partito guidato da Carlo Calenda è rilevato in lieve calo e ora è al 3,5% (-0,2%), recuperati da Italia Viva 3,1% e sempre più vicina a fare il sorpasso di Azione.

Tra i piccoli partiti guadagna un decimo Alleanza Verdi e Sinistra (3,1%), mentre Più Europa perde due decimi al 2,3%.

La percentuale di chi non si esprime cresce di due punti e ora è al 40%.

Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è in leggero calo al 2,1% mentre Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris guadagna due decimi, portandosi all’1,7%.