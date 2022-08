CENTRO SINISTRA TRENTINO * COLLEGI UNINOMINALI: « ACCORDO DI COALIZIONE TERRITORIALE PER IL SENATO, CANDIDÀTI PIETRO PATTON – DONATELLA CONZATTI – MICHELE SARTORI »

09.21 - venerdì 19 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’assemblea del Pd ha approvato a larga maggioranza, senza voti contrari e con 10 astenuti, l’accordo di coalizione territoriale per il Senato. Nei tre collegi uninominali di Trento, Rovereto e Pergine si presenteranno i candidati dell’Alleanza democratica per l’Autonomia, formata da Pd, Psi, Verdi-Sinistra italiana, Campobase, +Europa, Italia Viva del Trentino e Trentino in Azione.

I candidati saranno Pietro Patton, Donatella Conzatti e Michele Sartori