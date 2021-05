PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ATTIVITÀ ECONOMICHE: « NOVITÀ IN ARRIVO PER BAR E RISTORANTI, DOMANI L’ORDINANZA DI VIA LIBERA ALLE CENE PER I GRUPPI ORGANIZZATI »

Attività economiche, novità in arrivo per bar e ristoranti.Domani l’ordinanza di via libera alle cene per i gruppi organizzati.

Sono in arrivo novità per le attività economiche, in particolare per l’attività al chiuso di bar e ristoranti, per i soli gruppi organizzati. L’assessore provinciale al commercio Roberto Failoni le ha annunciate questo pomeriggio in un incontro in videoconferenza con le organizzazioni degli esercenti. Domani, ha annunciato l’assessore, sarà firmata un’ordinanza che, tra le altre cose, modifica la disciplina per l’attività al chiuso di bar e ristoranti,. “Si tratta – commenta l’assessore Failoni – di un passo avanti importante che ci fa guardare con ottimismo al futuro”.

Il provvedimento alla firma domani, ha spiegato Failoni, prevederà per bar e ristoranti la possibilità di servire i soli gruppi organizzati all’interno, durante la settimana, dalle ore 18 fino alle 23, ora in cui scatterà il tempo per il rientro a casa. Nei fine settimana bar e ristoranti potranno invece rimanere in attività per servire i gruppi organizzati all’interno dalle ore 05 alle 23. Queste novità interesseranno tutti i clienti, anche non in gruppo, a partire dal primo giugno.

L’assessore ha anche evidenziato che dal primo giugno dovrebbero rimanere come limiti solamente il rispetto delle distanze e del numero di 4 persone per ogni tavolo; dal 15 giugno inoltre si dovrebbe andare verso una ulteriore liberalizzazione.