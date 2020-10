CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « TAPIRO D’ORO A MARCO “ICONIZE” FERRERO, L’INFLUENCER SI ERA INVENTATO UN’AGGRESSIONE OMOFOBA PER CERCARE VISIBILITÀ »

Sempre a caccia di notorietà l’influencer Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconizer, nel maggio scorso raccontò di aver subito un’aggressione omofoba. Qualche giorno fa la verità è venuta alla luce: il giovane si era inventato tutto, arrivando al punto di colpirsi da solo per procurarsi le prove della violenza subita. Per sfuggire al polverone alzatosi Iconize ha trovato rifugio a Biella, a casa della mamma, ma questo non è stato sufficiente per sfuggire a Valerio Staffelli e al suo Tapiro d’oro.

«Ho sbagliato. Ho fatto una cosa molto grave, di cui mi pento», ha dichiarato l’influencer ai microfoni di Striscia. «Spero di imparare dagli errori e di potermi riscattare. Chiedo scusa a tutti, ma sotto c’è tanto altro che prima o poi racconterò». In attesa di scoprire cosa “ci sia sotto” di tanto misterioso, nel caso si dovesse trattare di un’altra bufala, a Striscia si prepara un nuovo tapiro…