PAT * “CREA SANITÀ – 2023“: SEGNANA, « TRENTINO AL TOP NEL RAPPORTO “LE PERFORMANCE REGIONALI”, CON PUNTEGGIO AL 55% »

17.49 - mercoledì 21 giugno 2023

Sanità, Trentino al top nel rapporto “Le Performance Regionali” di C.R.E.A. Sanità. Provincia sul secondo gradino del podio davanti alla Provincia autonoma di Bolzano e dietro alla Regione Veneto.

Sistema sanitario trentino promosso dal rapporto “Le Performance Regionali” di C.R.E.A. Sanità, Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, progetto che fotografa le performance delle politiche sanitarie e sociali regionali italiane analizzando sei dimensioni.

“Vedere il Trentino al secondo posto del ranking nazionale in questo importante ed autorevole rapporto testimonia la bontà del percorso intrapreso e delle scelte compiute in questi anni – il commento dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -. In particolare, sulla quota di interventi con tecniche mininvasive, sull’accesso ai servizi, sul tasso di ospedalizzazione evitabile per patologie croniche e per l’indice di sforamento della spesa farmaceutica pro capite, ci posizioniamo al di sopra la media nazionale, migliorando le nostre performance rispetto alle ultime valutazioni – continua Segnana – . Accanto alle note positive, cogliamo però con attenzione anche alcuni elementi messi in luce dal rapporto sui quali possiamo ancora migliorare, penso al Piano Oncologico Provinciale, recentemente approvato dalla Giunta provinciale, all’assistenza domiciliare, non partecipata al Ministero e dal 2023 in linea con i flussi nazionali, ed al Fascicolo Sanitario Elettronico, che sarà implementato durante l’anno insieme al Servizio Sanitario Nazionale”.

I dati dell’undicesima edizione del rapporto “Le Performance Regionali” sono stati illustrati oggi a Roma da C.R.E.A. Sanità, Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Il Trentino ha raggiunto un punteggio pari al 55% del massimo ottenibile, dietro alla Regione Veneto, 59%, e davanti alla Provincia autonoma di Bolzano, 52%.

Sei gli indicatori presi in esame ai fini della valutazione delle performance delle politiche sanitarie e sociali delle regioni e province autonome italiane: appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziaria, innovazione.

I voti sono stati assegnati da oltre 100 esperti del settore provenienti dal mondo delle istituzioni, del management aziendale, delle professioni sanitarie, dell’industria medicale e dall’utenza.

Il rapporto dettagliato è disponibile a questo link .