RETE 4 – “ STASERA ITALIA ” * GIOVANNI MALAGÒ RISPONDE AD ALESSANDRO DI BATTISTA: « NON HO NULLA A CHE FARE CON I “POTERI FORTI”, SONO STATO ELETTO DA 12 MILIONI DI ITALIANI »

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato questa sera a “Stasera Italia”, su Retequattro, ha risposto così ad Alessandro Di Battista che ieri in un’intervista a “Dritto e Rovescio” l’aveva catalogato tra i “poteri forti” in Italia: «Sono stupito. Ho cercato di interpretare nella giornata di oggi le parole dell’onorevole Di Battista. Sinceramente non lo capisco, perché le persone che lui ha citato prima di me, sono: grandi industriali, grandi imprenditori, proprietari di gruppi coinvolti in vari settori dell’economia.

Mentre io non ho nulla a che fare con questo contesto: sono una persona che è stata eletta, per esattezza, da 12 milioni di italiani. Tutte persone tesserate e affiliate a livello fisico e a livello di associazioni sportive nel nostro Paese. Per cui io devo rispondere a chi mi ha eletto. La cosa curiosa è che io rappresenterei un “potere forte”: in realtà io rappresento questo mondo e soprattutto è un mondo che, l’onorevole Di Battista, ha sempre detto che va rispettato sotto il profilo proprio della democrazia.

Non riesco a capire perché sono finito in questo “gruppo”. Prendo atto di questa sua generosità di attenzioni e mi fermo qui».