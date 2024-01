APT ALPE CIMBRA (TN) * “STAGE UNDER ICE“: « IMMERSIONI SOTTO I GHIACCI DEL LAGO BANDIERA BLU DI LAVARONE »

17.37 - lunedì 15 gennaio 2024

Alpe Cimbra (Tn): IMMERSIONI SOTTO I GHIACCI DEL LAGO BANDIERA BLU DI LAVARONE.

Le esperienze estreme sono quelle che regalano suggestioni particolari, emozioni intense, forti scariche di adrenalina ed attimi unici che rimarranno impressi nella mente e nel cuore per sempre. L’aggettivo più inflazionato per descrivere una simile avventura che va oltre l’ordinarietà è memorabile, è straordinaria, è un’immersione in un lago ghiacciato. L’Alpe Cimbra è da molti anni che ospita gli Stage Under Ice a Lavarone nel suo Lago Bandiera Blu d’Europa ed anche quest’anno non possono mancare i due appuntamenti di ANIS e OPES.

Il primo appuntamento sarà il 27 e il 28 gennaio organizzato dall’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei – ANIS, alla sua 39^ edizione. Anche qest’anno l’associazione ha scelto lo splendido Lago di Lavarone, a oltre mille metri di altitudine, come sfondo delle sue immersioni che vedranno impegnati subacquei di ogni sigla didattica e Corpi Speciali dello Stato, in una prova…da brivido! In questa edizione, si cimenteranno anche circa dieci ragazzi non vedenti dell’Associazione Albatros – Progetto Paolo Pinto. Non mancheranno gli ospiti d’onore del mondo sub e le aziende costruttrici come la prestigiosa CRESSI, per delle prove gratuite, come mute stagne, lampade sub e computers subacquei.

Stefano Saiola: “Un ringraziamento particolare va all’Azienda di Promozione Turistica degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna e ai Corpi Speciali presenti, come i Sommozzatori della Polizia di Stato, quelli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, nonché ai molti volontari della Protezione Civile, primi fra tutti Monza Soccorso, con l’assistenza professionale che li contraddistingue”.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.anisweb.it oppure www.anisweb.org

Il 3 e 4 febbraio le acque ghiacciate del Lago di Lavarone (TN) è la volta di Under Ice, O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport). La X edizione dello stage di immersioni sotto i ghiacci UNDER ICE 2024 di “OPES ITALIA”. Affinché Under Ice OPES possa essere archiviato come un evento suggestivo ed emozionante da vivere in totale sicurezza, ci saranno il DAN Research (organizzazione che conduce ricerche medico-scientifiche sulla sicurezza dell’immersione), il Nucleo Carabinieri Subacquei ed il Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato, IRC Comunità che nelle edizioni passate ha donato un defibrillatore alla comunità di Lavarone.

I diversi professionisti o gli appassionati di subacquea, che domenica 4 febbraio vorranno tuffarsi per la prima volta al di sotto dello specchio ghiacciato del Lago di Lavarone, dovranno partecipare al corso di preparazione che si svolgerà sabato 3 febbraio, alle ore 15:00, presso la Sala Convegni del Comune di Lavarone. Gli organizzatori, con a capo Vincenzo Polimeni, Responsabile Nazionale del Settore Subacqueo di OPES, hanno previsto anche delle immersioni nella giornata di sabato. L’esperienza “Under Ice”, in questo caso, dovrà essere programmata ed è riservata a sub esperti che hanno già partecipato ad un workshop e ad un addestramento teorico e pratico per immergersi sotto un lago ghiacciato.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.opesitalia.it

Insomma, due appuntamenti estremi che hanno un comune denominatore: il meraviglioso lago di Lavarone!

Gli eventi sono svolti in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e il Comune di Lavarone. Più che mai entusiasti di ospitare i due eventi che costituiscono anche importanti momenti di formazione per interventi in condizioni estreme per le forze dell’ordine. Questi eventi sono molto interessanti per chi vi partecipa ma altrettanto affascinanti per chi vuole semplicemente assistere alle immersioni.