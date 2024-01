DOLOMITI AMBIENTE * RACCOLTA DIFFERENZIATA: « ANCHE PER IL 2024 DISPONIBILE IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI, A ROVERETO (PIAZZALE ZANONI) »

17.03 - lunedì 15 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Anche per il 2024 i cittadini di Rovereto potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata al distributore automatico in Piazzale Zanon. L’innovativa modalità è stata infatti introdotta in via sperimentale poco più di un anno fa con l’intenzione di testare il reale uso da parte dei cittadini e visto il gradimento dei roveretani, è stata confermata. Sono stati infatti migliaia nel corso del 2023 e già centinaia nei primi giorni del 2024, i cittadini che hanno preferito il distributore automatico di sacchi. Si tratta di un servizio migliorativo, che consente ai cittadini di poter ritirare comodamente in qualsiasi momento del giorno e della notte, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i sacchi per fare la differenziata negli orari a loro più comodi, senza code o attese e semplicemente utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza o il qcode che viene inviato periodicamente con le fatture del servizio igiene urbana.

Grazie alla grafica intuitiva presente sul distributore, anche il cittadino meno tecnologico viene guidato durante tutte le fasi di prelievo con facilità. Questa soluzione va nella direzione di ampliare la fruibilità del servizio che rimane disponibile tutto l’anno, superando le distribuzioni massive del passato, che vincolavano i cittadini a ritirare la fornitura annuale in una sola volta. Il distributore è un passo avanti per semplificare la vita ai cittadini, che possono ritirare i sacchi di cui hanno effettiva necessità, quando desiderano durante tutto l’anno, senza dover accumulare scorte in casa. Le forniture di sacchi continueranno a essere comunque disponibili anche presso lo sportello di via Manzoni nei normali orari di apertura, prenotando un appuntamento al numero 800 847028.